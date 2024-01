Bobkový list není jen koření s typickou vůní, ale jedná se také o významnou bylinku s mnoha léčivými účinky. Proč byste si ho měli dát občas do ponožek?

Většina z nás zná bobkový list jako kuchyňské koření, bez kterého by se některá jídla neobešla. Má svou specifickou vůni, která dodá pokrmům ten správný šmrnc. Ve skutečnosti se jedná o sušený list stromu s názvem vavřín vznešený. Přestože pochází původně z Malé Asie, v současnosti se pěstuje takřka v celém Středomoří a v posledních letech jej můžete vidět i na nejedné české zahrádce. Co všechno dokáže a proč si ho dávaly do ponožek už naše babičky?

Proč je bobkový list skvělý na hubnutí a na očistu střev? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Elli Staníková.

Bobkový list

Vavřínové listy byly oblíbené už v dávné minulosti. Jednalo se o symbol spojený s řeckým bohem Apollónem, jedním z nejdůležitějších bohů v řecké mytologii. Nosil na hlavě vavřínový věnec, který vyjadřoval neopětovanou lásku nymfy Dafné, která se proměnila ve strom, když se před Apollónem snažila ukrýt.

Stejně tak byly vždy uznávané i léčivé účinky, které bobkový list prokazoval. Obsahuje užitečné hořčiny, třísloviny, silice a alkaloidy, ale i vitamíny A, B a C a minerály jako železo, vápník, hořčík, draslík, selen, zinek a měď. Zároveň se jedná i o výborný zdroj bílkovin a vlákniny.

close info Shutterstock zoom_in Vavřínové listy byly oblíbené už v dávné minulosti.

Bobkový list v ponožkách

Už naše babičky věděly, že bobkový list je perfektní pomocník při léčbě zánětů a bolestí svalů. Má totiž silné protizánětlivé a dezinfekční účinky. Pokud tedy trpíte na bolavé klouby nebo máte pocit těžkých nohou či nepříjemné otoky, můžete vyzkoušet léty prověřenou metodu a dát si před spaním suchý bobkový list na chodidla do ponožek. Vavřín totiž obsahuje vysoké množství esenciálních olejů, které se při kontaktu s pokožkou a tělesným teplem postupně vstřebávají a jejich léčivé látky následně poskytují značnou úlevu.

close info Stokkete / Shutterstock.com zoom_in Vavřínové listy mají lehce sedativní účinky a pomáhají i při nespavosti.

Bobkový list pod polštářem

Vavřínové listy mají lehce sedativní účinky a pomáhají nejen při nespavosti, ale i na stavy podrážděnosti, protože navozují psychický klid. Zkuste si dát před spaním pár bobkových listů pod polštář a uvidíte, že budete spát jako nemluvně. Díky obsaženým éterickým olejům dochází nejen ke snížení napětí, ale i k uvolnění dýchacích cest. Stejně tak si můžete zapálit před spaním bobkový list v ložnici.

