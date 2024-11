Bobkový list znáte pravděpodobně z kuchyně, jelikož pomáhá skvěle dochucovat pokrmy. Věděli jste ale, že jej můžete použít i na vlasy? Podívejte se na tento trik, díky kterému budete moci dát sbohem lupům, vším a vypadávání vlasů.

Většina z vás zná bobkový list převážně z kuchyně. V té totiž hraje absolutně nezastupitelnou roli úžasného koření s bohatým aroma a hřejivou chutí. Bobkový list ale můžete prakticky využít i mimo vaši kuchyň. Toto koření je neuvěřitelně zdravé a už v dávné minulosti se používalo do mastiček a různých bylinkových zábalů pro své léčivé schopnosti. A zdraví může přinést i vašim vlasům. S lupy, vypadáváním vlasů, nebo nedej bože s vešmi, se můžete rozloučit.

Youtube video, jak si můžete udělat přípravek na vlasy z bobkového listu, najdete na kanále LITTLE DIY:

Zdroj: Youtube

Bobkový list na vlasy

Bobkový list se dá pracovně nazývat kamenem mudrců pro vaše vlasy. Jeho sloučeniny a vlastnosti mají blahodárný účinek jak na pokožku vaší hlavy, tak na vlasy. Zaprvé jej můžete používat jako přírodní kondicionér, jelikož neobsahuje žádné tuky, takže vaše vlasy nebudou mastné. Ale vysoký obsah antioxidantů a vitamínů vám dokonale vyhladí vlasy a dodá jim nenahraditelný lesk. Vaše vlasy také půjdou díky němu lépe rozčesat a na roztřepené konečky už vůbec nebudete muset myslet.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Prostředky ke stylingu vlasů mohou poškodit vlasové folikuly. Bobkový list však oplývá vlastnostmi, které tento problém doslova hladce vyřeší.

Vzhledem k tomu, že má bobkový list antibakteriální, protizánětlivé a protiplísňové vlastnosti, bude postaráno i o pokožku hlavy. Tyto vlastnosti pomáhají bojovat proti stavům pokožky hlavy způsobeným růstem plísní a bakterií. Zároveň pomáhají sloučeniny bobkového listu vyrovnávat přirozené oleje, které produkuje právě pokožka vaší hlavy. To zabrání stavu nadměrné suchosti a mastnoty. Takže i lupům můžete říci rozverné “sbohem”. Zároveň se můžete rozloučit i s vešmi a hnidami, jelikož i ty bobkový list stoprocentně zažene pryč.

Vypadávání vlasů

Pokud máte problém s vypadáváním vlasů, už jej mít nemusíte. Ano, i to umí bobkový list. Vlasy vypadávají z různých důvodů, ale tím nejběžnějším je vystavení vlasů znečištěnému ovzduší a používání různých stylingových přípravků na vlasy. Tím se totiž oslabují vlasové folikuly, což následně způsobí to, že vlasy vypadávají. Bobkový list však obsahuje vitamíny A a vitamín C, které jsou velice silnými antioxidanty. Bojují tudíž proti volným radikálům, které zapříčiňují vypadávání vlasů.

