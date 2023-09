Podrťte bobkový list a zalijte ho olejem. Vznikne vám fantastická věc

Bobkový list pořídíte za pár korun. Zjistěte, v čem všem vám konkrétně poslouží.

Už staří Řekové považovali vavřín (a jeho listy) za posvátnou rostlinu. Pletli si z něj koruny, které pak dávali na hlavu vyvoleným vladařům, soudcům, ale i básníkům. Jak je tedy možné, že takhle ušlechtilou rostlinu v Čechách překřtili na bobkový list? Podle linqvistů za to mohly plody vavřínu, které nápadně připomínaly „bobky“. A tak se v Čechách neřeklo vavřínovým listům jinak než bobkový list. Dnes se nad tímhle označením už nikdo nepozastavuje. Bobkový list je obecně uznáván coby koření a používá se do marinád, rybích pokrmů, na těstoviny nebo do luštěninových specialit, kterým propůjčí lehce kořeněnou chuť.

Ve videu najdete tipy, jak využít bobkový list:

Koření, ale i lék

Bobkový list ale není jen obyčejným kořením, ale také přírodním lékem na spoustu neduhů. Naši předkové ho používali při průjmech, zánětech nebo coby lék při nechutenství. Obecně se také vědělo, že bobkový list je vhodný i pro diabetiky, protože napomáhá tělu vylučovat odpadní látky. Účinky bobkového listu se staletími nezměnily, proto i teď se z nich dá dobře těžit. My vám dnes představíme pět způsobů, jak zpracovat bobkový list, aby vám sloužil nejen v kuchyni, ale i ve vaší lékárničce.

Léčivý čaj na trávicí obtíže

Využijte bobkový list jako léčivku a uvařte si z něj čaj. Jak na to: Do rendlíku nalámejte pár kusů bobkových listů a zalijte je 500 ml vody. Směs na mírném plameni vařte zhruba 10 minut. Hotový čaj pijte dvakrát až třikrát denně. Díky protizánětlivým účinkům vám uleví při kašli, trávicích obtížích, dně nebo bolestech kloubů. Doporučené dávkování je dva až tři šálky denně!

Čaj z bobkového listu vám uleví při trávicích obtížích. Zdroj: Profimedia

Blahodárný olej k uvolnění těla

Připravíte si ho snadno: Nejdříve si přichystejte čistou zavařovací sklenici a vytřete jí (tak i víčko) papírovou utěrkou, kterou jste namočili v alkoholu. Pak na dno nádoby nalámejte pár kousků bobkových listů a zalijte je panenským olivovým olejem.

Zavařovačku zavíčkujte a nechte šest až osm týdnů stát. Poté olej můžete používat k masážím jako úlevu při bolestech kloubů či namožených svalů.

Díky protizánětlivým účinkům se hodí i jako přírodní lék proti lupům. Stačí, když ho před mytím hlavy vmasírujete do vlasů, necháte chvíli působit a poté spláchnete.

Do olivového oleje se dají naložit bylinky, ale i bobkový list. Zdroj: Profimedia

Štamprle proti bolesti

Postup je podobný jako u předešlého receptu. Zkrátka do vymyté lahve nalámejte pár sušených bobkových listů, ale namísto oleje použijte na zalití alespoň 40% alkohol. Ideální je například vodka. Výzkumy prokazují, že tahle směs ethanolu a vody uvolní z bobkového listu antioxidanty, které pomáhají člověku překonávat takzvaný oxidační stres, který je spouštěčem různých nemocí včetně depresí, alergií, aterosklerózy, Parkinsonovy či Alzheimerovy nemoci. Nápoj nechte louhovat šest týdnů a poté ho popíjejte lehce ohřátý při trávicích obtížích nebo jakýchkoliv bolestech. Bobkový list obsahuje totiž látky, které je utlumí.

Vodka v kombinaci s bobkovým listem zvyšuje odolnost organismu proti oxidačnímu stresu. Zdroj: Profimedia

Léčivé obklady na klouby

Bobkový list vám uleví při zánětech kloubů. Využijte toho a připravte si z něj obklady. Jak na to: Rozdrťte pár sušených listů, smíchejte je s olejem a výslednou směs naneste na gázu. Obklad přitiskněte na místo, které vás trápí a nechte ho působit přes noc. Uleví se vám.

Sirup proti kašli

Pomáhá, ale také celkem chutná. Přesvědčte se sami. Zhruba 15 kusů bobkových listů rozvařte s 500 g cukru a 250 ml citronové šťávy. Směs vařte tak dlouho, dokud nedosáhne hutnější konzistence. Nakonec ze sirupu odstraňte bobkové listy a přelijte do zavařovací sklenice. Směs uchovávejte a skladujte v lednici.

