Sirup z bobkového listu: Co léčí a jak jej snadno vyrobit

Staří Řekové si z bobkového listu neboli listů vavřínu (Laurus nobilis) pletli věnce vítězů. Vyrobte si z těchto listů léčivý sirup či olej, mají blahodárné účinky.

Většina z nás zná bobkový list jako sušené koření v pytlících. Kuchařky ho přidávají do polévek, omáček, či masitých pokrmů, protože bobkový list dokáže „vytáhnout“ tu pravou chuť jídla. Ale to není všechno, co bobkový list dokáže! Kromě dochucování jídel, umí i léčit!

Naši předkové dobře věděli, že podporuje trávení a používali ho k celkové očistě těla. Léta také fungoval jako „přírodní čistička kloubů“, které byly zanesené solí kyseliny močové. Lidoví léčitelé a bylinkáři dělali z bobkového listu sirup proti kašli a nachlazení. Vyrobte si ho také! Může sloužit jako „pojistka“ v domácí přírodní lékárničce, kdyby někdo z rodiny „lehnul s kašlem a rýmičkou“.

Většina z nás zná bobkový list jako sušené koření v pytlících. Kuchařky ho přidávají do polévek, omáček, či masitých pokrmů, protože dokáže „vytáhnout“ tu pravou chuť jídla. Zdroj: Profimedia

Sirup proti kašli

Připravte si:

250 dlc vody

10 bobkových listů

7 lžic cukru (pokud chcete, můžete použít med)

1 citron.

Postup přípravy:

Bobkový list zalijte vodou a vařte 15 minut. Pak koření vyndejte, přeceďte tekutiny a přiveďte ji opět k varu. Jakmile začne probublávat, přidejte do ní cukr a šťávu z 1 citronu. Nechte sirup projít varem a poté ho nadávkujte do vyvařených sklenic a zavíčkujte.

Nádoby otočte „víčkem dolů“ a nechte vychladnout. Poté je uskladněte do spíže. Pozor, pokud sirup otevřete, dejte ho do ledničky! V chladu vám vydrží 10 – 14 dní. Dávkování při obtížích je 1 lžička 3 x denně.

Bobkový list je také dobrým lékem při kašli a nachlazení. Využijte toho, že v letních měsících je všeho dostatek a vyrobte si sirup z bobkových listů do zásoby. Zdroj: Profimedia

Olej z bobkových listů

Nedá moc práce a uleví vám při revmatismu.

Připravte si:

50 g bobkového listu

200 ml lihu (nejlépe 70 %)

400 ml oleje (můžete použít slunečnicový, olivový, ale také obyčejné nesolené sádlo)

Postup přípravy:

Bobkový list nasypte do zavařovací sklenice, zalijte alkoholem a nechte 24 hodin louhovat. Poté přidejte olej, vložte nádobu do trouby a zahřívejte čtyři hodiny při teplotě 60 – 70 °C. Hotový olej zceďte, přelijte do tmavší sklenice a uchovejte v chladu. Pomůže vám jako první pomoc při bolesti nohou.

Lidoví léčitelé a bylinkáři dělali z bobkového listu olej, který ulevoval při zánětech a revmatismu. Vyrobte si ho také a uvidíte, že je vážně skvělý. Zdroj: Profimedia

Obklady na klouby

Bolí vás klouby? Udělejte si obklady z bobkových listů.

Jak na to:

Sušené listy rozdrťte a smíchejte s libovolným olejem. Roztok naneste na gázu, přiložte na bolavé místo a nechte působit přes noc. Budete jako znovuzrození.

Zdroje: www.prostezdravi.cz, www.napady-navody.cz