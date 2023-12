Každý asi dobře znáte nepříjemnou povinnost mytí nádobí. Pokud nemáte myčku a musíte nádobí umývat ručně, někdy vás při tom mohou bolet záda. Tento snadný trik vám od bolesti uleví. Podívejte.

Umývání nádobí ručně je zkrátka pěkná otrava. Ale někdo to holt dělat musí. Bolí vás při tom někdy záda? Je to především kvůli tomu, že při mytí nádobí jste většinou shrbení. Je to naprosto normální postoj při tomto úkonu, ale jeho důsledkem může být spousta nepříjemností. Záda vás budou bolet, ale můžou se vám i více objevovat migrény, bolesti krční páteře a postupně se vám i začnou zkracovat svaly. To způsobuje nahromadění kyseliny mléčné, která se pak v zádech projeví nepříznivým způsobem. Jak se těmto nepříjemnostem vyvarovat?

Video jak můžete zastavit bolest zad při mytí nádobí najdete na Youtube kanále Performance Place Sports Care & Chiropractic:

Stolička vám pomůže

Jako první krok sežeňte ve své domácnosti něco, co udrží vaši váhu. Ať už je to stolička, mohutná krabice nebo malé schůdky, je to jedno. Důležité je, že se to pod vámi nepropadne. Nyní schůdkovou stoličku položte před umyvadlo. Až budete mýt nádobí, položte si na stoličku jednu nohu. Zní to možná překvapivě, ale opravdu vám to pomůže. Tímto způsobem myjte nádobí, a také se ujistěte, že stolička, na které stojíte, není moc velká. Poznáte to tak, že budete stát nakřivo, když si na ni nohu položíte. Stačí vskutku jen pár centimetrů.

close info Profimedia zoom_in Stačí jen malá stolička a bolesti zad budou pryč.

Proč je to důležité

Když budete mít jednu nohu nahoře a jste naklonění nad umyvadlo, nepoužíváte pouze vaše zádové svaly. Ve skutečnosti však používáte především svaly na noze, kterou máte položenou na stoličce a hýžďové svaly. Tím pádem tolik nenamáháte záda a budete mít vypracované nohy. Možná vás pak pár dní budou nohy lehce bolet, ale jelikož jsou zvyklé každý den chodit, nebude to pro ně takový problém. Na námahu jsou zvyklé. Tím pádem jsou i pevnější a odolnější než vaše záda. Bolesti zad jsou velice nepříjemné, tak je šetřete, co nejvíc je možné.

