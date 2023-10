Trápí vás bolavé klouby a chcete si účinně ulevit? Vsaďte na bylinky a vyzkoušejte příjemně aromatický tymián.

Pokud fandíte středomořským bylinkám, nemusíte je používat jen v kuchyni. Velice snadno vám poslouží i k léčení těla. Nabízí totiž svým obsahem významných látek značné zdravotní benefity. V případě bolavých kloubů vám dokonale poslouží tymián, který je zároveň plný neodolatelné vůně.

Tymián obecný neboli mateřídouška

Jedna ze středomořských bylinek, která se s oblibou pěstuje i na našich zahrádkách, je tymián. Mnozí ji znají pod názvem mateřídouška. Je s ní však jen příbuzný, odlišuje se dřevnatícími lodyhami a listy, které mají podhrnuté okraje. Časem se z původního území dostala rostlina i do východní a střední Evropy.

Bylinka má podobu nízkého polokeře a zpravidla dorůstá do výšky 20 až 30 cm. Během letní sezóny se obsype světle růžovými kvítky. Tymián má své pronikavé specifické aroma, které zvýrazníte, když ho před použitím vždy rozemnete mezi prsty. Kromě toho, že voní a skvěle chutná, je plný zdraví prospěšných silic, hořčinů, flavonoidů, tříslovin a aromatických kyselin.

close info Peter Turner Photography / Shutterstock.com zoom_in Tymián lze pěstovat na zahradě, ale i doma.

Pěstovat tymián zvládne každý

Pokud chcete mít své vlastní zdroje, vyberte pro pěstování tymiánu lokalitu s dostatečným přísunem slunce, má totiž rád teplo. Nejenže ho můžete pěstovat během sezóny na zahradě, ale velice dobře se mu daří i doma. Pozor si dejte také na zálivku, tymián totiž nesnáší jakékoliv přemokření. Má rychlou tendenci k hnilobám a vzniku nebezpečných plísní. Bylinku vždy pěstujte v dobře propustné půdě.

Usušte si tymián do zásoby

Jestliže nestíháte čerstvý tymián spotřebovat, průběžně si bylinku sušte. Venku ji vždy sbírejte za suchého počasí, nejlépe v poledne a těsně před rozkvětem. Týká se to období od června až po celý červenec. Sbírejte jen nedřevnaté části, když je ostříháte, brzy se objeví nové větvičky. Tymián můžete usušit v sušičce nebo volně rozložený v prostoru.

Ulevte svým kloubům

Jestliže vás trápí bolavé klouby, tymián je skvělou bylinkou právě na ně a na artritidu. Má totiž úžasné protizánětlivé, antioxidační a antimikrobiální účinky, které přinášejí nejen značnou úlevu, ale často se využívají i při léčbě mnoha nemocí. Od bolesti vám pomohou pro své silné analgetické účinky. Stejně tak vám uleví při revmatismu a dně, nebo od přetížených a bolavých svalů. Proto si jej často zařazujte do svého jídelníčku, ale stejně tak si můžete vyrobit i domácí medicínu.

close info shutterstock.com zoom_in Typické vonné silice tymiánu skvěle snižují tvorbu plynů a míru hromadění toxinů ve střevech.

Domácí tymiánový olej

Nejprve si omyjte asi tak 5 větviček čerstvého tymiánu a nechte je oschnout. Následně je vložte do sklenice a zalijte 500 ml olivového oleje. Veškerý tymián by měl být pod jeho hladinou. Pak sklenici zavíčkujte a ponechte odstát na slunném místě po dobu 3 týdnů. Každý den byste měli obsah řádně protřepat. Pak olej přeceďte do tmavé skleničky a začněte si s ním pravidelně potírat a masírovat bolavá místa.

