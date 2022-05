Co sníst či vypít, když vás začne bolet hlava a nechcete si brát prášek?

Bolestí hlavy trpí občas každý, i když muži si myslí, že na bolest hlavy jsou expertky především ženy. Co dělat, když vás bolest náhle přepadne, a vy nechcete sáhnout do lékárničky pro tabletku?

Je rozdíl mezi bolestí hlavy a migrénou. Kdo nezažil migrenózní bolesti, má upřímně veliké štěstí, neboť tato bolest je mnohdy k nevydržení. Ale o migrénách se nebudeme dneska bavit, to je na dlouhé vypisování.

Bolest hlavy může mít hromadu příčin. Někdy je vám ihned jasné, z jakého důvodu vás hlava bolí a i tento fakt vám může pomoci při rozhodování, jakou beztabletkovou metodu zkusit.

Bolest hlavy má mnoho příčin. Zdroj: profimedia.cz

Jak to funguje

Bolest hlavy vzniká podrážděním nervových vláken a nervových zakončení. Jakmile k podráždění dojde, bolestivé signály se přenesou do mozku. Můžete pociťovat různou bolest:

pálivou

tepavou

plošnou

bodavou

řezavou

jednostrannou

lokalizovanou

Možné příčiny bolesti hlavy

Nemoc – něco na vás leze a vy o tom ještě ani nevíte, ale hlava je trochu napřed a dává vám to vědět.

Nedostatek spánku – únava se odráží jak na vaší psychice, tak i po tělesné stránce. A když do toho koukáte do papírů nebo počítače v práci, bolest hlavy je na světě raz dva.

Menstruační cyklus – ženám často s cyklem nebo těsně před ním přichází „osvěžení“ v podobě bolesti hlavy, jako kdyby nestačil samotný cyklus.

Alkohol, káva, čaj – nadměrné množství těchto nápojů může bolest hlavy vyvolat velmi snadno. Naopak se zaměřte na čistou vodu, která tělo hydratuje a tím by se bolest hlavy neměla objevovat.

Počasí – změny počasí s lidmi dělá divy. Je to pravděpodobně nejčastější příčina bolestí hlavy. Při oteplení nebo ochlazení můžou změny tlaku a vlhkosti změnit tvorbu chemických látek v těle a bolest hlavy je na světě.

Změna počasí je nejčastější příčinou bolesti hlavy. Zdroj: Shutterstock

Stres – tichý zabiják, to už jste jistě někdy zaslechli. Bolest se objeví většinou až ve chvíli, kdy je po všem. Ve stresových situacích nám pomáhají hormony, které se o nás v tu chvíli postarají, ale jakmile napětí opadne, hormony začínají klesat, tím se naše cévy začnou rozšiřovat a stahovat, a finále je všem asi jasné – intenzivní bolest hlavy.

Shrbení – maminky moc dobře věděly, proč nás v dospívání neustále napomínaly, abychom se nehrbili. Při sedavém zaměstnání se zasoustřeďte na svá záda, snažte se sedět zpříma a nejméně každou hodinu se protáhněte a projděte alespoň pro pití vedle do kuchyňky.

Jídlo – některé potraviny spouštějí bolest hlavy – čokoláda, slaná jídla, cibule, citrusy, ořechy, sýry, apod.

Průvan – záludné otevřené okno v obýváku nebo kanceláři. Jemně proudící vzduch nemusíte skoro ani cítit, ale hlava? Ta cítí všechno a dá vám to najevo.

Jak na bolest

Potírejte spánky – od bolesti uleví jemné masírování spánků olejem například z eukalyptu, arniky, řimbaby nebo levandule. Kdo snese tygří mast, tak i ta je ideální.

Sluneční brýle – intenzivní světlo je při bolestech hlavy nepříjemné. Nasaďte sluneční brýle a budete moci opět trochu fungovat.

Spánek – jestliže máte čas, vykašlete se na všechno a jděte si na chvilku zdřímnout, to vám pomůže určitě.

Sedmikrásky – máte po ruce čistou zahrádku nebo louku? Natrhejte si 10 sedmikrásek a snězte je.

Na zahnání bolesti hlavy pomůže i hrst čerstvých sedmikrásek. Zdroj: Thijs de Graaf / Shutterstock.com

Voda – zkuste vypít alespoň 500 ml vody.

Magnesium – rozpustný hořčík je na odehnání bolestí hlavy skvělou vychytávkou.

Káva s citronem – do černého kafe si vymačkejte půl citronu a vypijte. Do půl hodinky by měl být klid.

Majoránkový čaj – dvě lžičky majoránky přelijte 400 ml horké vody, nechte 15 minut louhovat a popíjejte. Můžete si do čaje dát med, pokud nemáte rádi čisté bylinky.

Stáhnout hlavu – již naše babičky si při bolestech stahovaly hlavu šátkem. Někomu vyhovuje suchý, někomu mokrý.

Zdroje: happymag.cz, living.iprima.cz, prozeny.blesk.cz