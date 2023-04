Na bolesti kloubů naši předci šikovně používali bobkový list a brambory. Jak?

Bolest kloubů je nepříjemná a otravná záležitost a od jistého věku ji zažívá téměř každý. Poradíme vám, jak ji utlumit, a to přírodní cestou. Zkuste šikovně využít bobkový list a brambory!

Bolesti kloubů a nemoci s tímto jevem související zná skoro každý padesátník. Chrupavky jsou již opotřebované a dochází často ke vzniku zánětů. Jak si tedy můžete poradit s bolestí kloubů bez prášků? Použijte osvědčené metody našich babiček.

Přírodní lék na bolavé klouby

Rozemněte v dlaních 3 až 5 listů suchého bobkového listu na co nejmenší kousky a vložte je do hrnce. Další ingrediencí je rozmarýn. Pro tento účel je lepší použít čerstvý, a to 2 až 3 větvičky, z nichž odstraníte zelené lístky. Poté je na cedníku propláchněte čistou vodou a přidejte k bobkovým listům. Třetí složkou je olivový olej. Používejte vždy kvalitní panenský, za studena lisovaný. Zhruba 200 ml oleje zalijte bylinky v hrnci a přikryjte pokličkou.

Bobkový list, rozmarýn a olivový olej vám uleví od bolesti kloubů. Zdroj: Shutterstock

Do velkého hrnce, do něhož se vejde ten se směsí, dejte vařit vodu. Jakmile dojde k varu použijte ji jako vodní lázeň pro výrobu přírodního mazání. Na mírném plameni pak nechte bylinky tak ½ hodiny louhovat, pravidelně je míchejte.

Po uplynutí náležité doby vyjměte bylinkovou směs z lázně a nechte pod pokličkou ještě tak 20 až 30 minut macerovat, olej mezitím zchladne. Nakonec přeceďte olej přes sítko do uzavíratelné skleničky a zázračné mazání na klouby je připraveno.

Kombinace těchto tří ingrediencí je opravdu přírodní zázrak, který vám při zmíněných obtížích uleví. S přehledem ho můžete použít i na bolavá záda. Každý večer si ho vmasírujte na inkriminovaná místa a už po týdnu pravidelného používání jistě pocítíte úlevu.

Bobkový list

Oblíbené aromatické koření má silný protizánětlivý a analgetický účinek, pomáhá tak proti modřinám, při výronech, křečových žilách, artritidě, osteoporóze, dně a revmatismu. Zároveň se podílí na odvodu kyseliny močové z těla. Na bolavé klouby si přímo z něho můžete připravovat obklady nebo si dělat kúry z jeho odvaru, anebo i popíjet jej jako čaj.

Rozmarýn

Tato bylinka se k léčení bolavých kloubů, dny, revmatu, artritidy a osteoporózy používá již po dlouhá staletí. Stejně tak dobře funguje i na bolavé svaly. Rozmarýn totiž obsahuje několik důležitých antioxidačních sloučenin, které mají na léčbu těchto neduhů velmi pozitivní vliv. Důležitý je i obsah tříslovin, hořčin a saponinů.

Olivový olej

Terapeuti často nazývají olivový olej tekutým zlatem. Je známý svými protizánětlivými účinky a ulevuje značně všem nemocným artrózou.

Brambora není jen chutná zelenina, ale i léčebný prostředek. Zdroj: Shutterstock

Babičky nedaly dopustit na bramboru

Brambora není jen chutná zelenina, ale i léčebný prostředek. Už naši předkové dobře věděli, že s bolavými klouby a různými pohmoždinami jim pomohou syrové brambory. Jejich účinek je tedy léty prověřený a s oblibou je využívaný dodnes. Perfektně funguje i na modřiny, zatuhlý krk, bolavé žíly, a dokonce i na vlhký kašel a jako podpůrná léčba při zápalu plic.

Nastrouhejte syrovou bramboru a vymačkejte z ní šťávu. Přidat můžete i nastrouhaný čerstvý křen. Jednu ze surovin či směs pak naneste na kousek plátýnka nebo gázy, přiložte a připevněte na bolavé místo. Nechte působit tak 1 až 2 hodiny.

