Při zánětech a bolesti kloubů se řiďte pravidlem 3xA. Jak to funguje?

Klouby se s věkem začnou čím dál více ozývat. Co dělat, aby zbytečně nebolely a neztrpčovaly vám život? Znáte léčbu kloubů 3xA?

Artróza je zánětlivé onemocnění kloubů a postihuje skoro každého seniora. A nejen seniora! V poslední době se stále více objevuje i u mladších lidí. Nejčastějším důvodem jsou geny. Ale artróze nahrávají i vývojové vady kloubů, některá metabolická onemocnění, rozdílná délka končetin, prokročilý věk nebo takzvaná hypermobilita (nadměrná pohyblivost kloubů). Pokud vás trápí artróza, tady je pár tipů, jak si můžete ulevit, ale také čemu se při bolesti kloubů vyhýbat:

Jezte jinak

Jídlo může částečně působit jako lék a mírnit příznaky nemoci. A to platí i v případě artrózy a bolestech kloubů. Vybírejte si potraviny s velkým podílem vápníku, vitaminů C a D. Zásobu těchto prvků najdete v kapustě, květáku, špenátu, celeru, lískových oříšcích, máku nebo sezamovém semínku. Zkuste omezit průmyslově zpracované potraviny, jako jsou uzeniny, tavené sýry a hlavně sladkosti. Přemíra cukru totiž způsobuje odvápnění organismu. Proto si raději namísto limonády dejte jen zelený čaj. Ten vás nejenom osvěží, ale zároveň stimuluje tvorbu kostí a zabraňuje jejich řídnutí.

Pijte zázvorový čaj

Trpíte chronickými bolestmi kloubů? Popíjejte zázvorový čaj. Má protizánětlivé účinky a tlumí revmatické bolesti. Oddenek zázvoru můžete použít i jako obklad proti otokům. Jak? Nastrouhejte zázvor a přiložte na chvilku na bolavá místa.

Zázvorový čaj má protizánětlivé účinky.

Hýbejte se

Když člověka bolí klouby, těžko bude dělat přemety. Nicméně i v případě artrózy odborníci doporučují mírné pohybové aktivity, které zajistí hybnost kloubů. Zkuste protahovací cviky, plavání, chůzi nebo jízdu na kole. Zlepšíte si zdraví i fyzičku.

Zkuste metodu 3xA

Na artrózu výborně působí i mazání, které sestává z 3xA - Alpa, aspirin, aloe. Připravíte si ho tedy z Alpy, do které rozpustíte 10 tablet Acylpyrinu. Nakonec do směsi přidejte ještě tři vrchovaté lžíce čerstvých listů aloe vera, které jste předtím nasekali na malé kostičky. Mazání zavíčkujte a nechte na chladném a stinném místě zhruba týden louhovat. Poté mazání podle potřeby aplikujte na postižená místa. Pozor! Nikdy ho neužívejte vnitřně!

Směs namíchaná z Acylpyrinu, Alpy a aleo vera vám uleví.

Připravte si křenovou placku

I když na to nevypadá, křen napomáhá k lepšímu prokrvení tkání. Navíc přispívá i svou troškou do mlýna při rychlejší regeneraci zánětlivých míst. Proto neváhejte a vyzkoušejte křenovou placku. Nastrouhejte 4 lžíce křenu a smíchejte je s 200 gramy nastrouhaných syrových brambor (pozor, ještě než obě suroviny promísíte dohromady, vymačkejte z bramborové drti vodu!). Bolavé místo na těle pomažte sádlem a přiložte na něj „křenovou placku“, kterou jste si dali předtím do gázy. Směs nechte působit půl hodiny, pokud místo zčervená, dejte si od křenového obkladu pauzu minimálně tři dny.



