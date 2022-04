Proč si naši předci přikládali na bolavé klouby nastrouhané syrové brambory

Asi je vám známo, že kromě hlíz jsou ostatní části brambor jedovaté. Věděli jste, že brambora dokáže i léčit? Naši předci to věděli 100%, protože si chystávali na bolavé klouby a pohmožděniny obklad ze syrových brambor!

O bramboře se vedou neustále vášnivé diskuze. Prospívají nám, či nikoliv? Co si budeme vykládat, jedna parta tvrdí, že brambory jednoznačně organismu škodí, druhá část je bude opěvovat. Ať je to tak či tak, brambory jsou na talíři běžnou a velmi oblíbenou surovinou.

Brambory nastrouhejte na jemném struhadle. Zdroj: shutterstock.com

Lilek brambor

Domovinou brambor je Jižní Amerika, do Evropy se dostal tudíž až s jejím objevením. Jak už název napovídá, brambor spadá do čeledi lilkovité. Sice se na světě vyskytuje přes 4000 odrůd, ale lidstvo ho obyčejně využívá pouze několik desítek. Brambory obsahují velkou část škrobů, sušinu, cukry, dále pak kyselinu citronovou, minerální látky a vitamíny. Brambory se rozdělují podle období sklizně, na rané a pozdní.

Když brambory léčí

Bramborový obklad se v domácnostech připravuje dost dlouho na to, aby se jeho pozitivní účinek dlouhými léty pořádně prověřil. Pomůže na pohmožděniny, modřiny, bolavé žíly, vlhký kašel, ale i na bolesti v krku či zatuhlou šíji. Pomoci dokáže dokonce i při zápalu plic.

K vytvoření obkladu využijte i sílu čerstvého zázvoru. Zdroj: profimedia.cz

Jak obklad nachystat

Na přípravu zázračného obkladu budete potřebovat několik ingrediencí:

brambory dle požadované plochy

zelný list

čerstvý zázvor (cca 5 cm)

maličko mouky

Jak na to:

Brambory včetně slupky nastrouhejte na jemné straně struhadla přímo do mísy, kde budete vše míchat dohromady. Nastrouhejte i čerstvý zázvor a z něho pár kapek přikápněte k bramborám. Jestliže nemáte nebo jste nesehnali zázvor čerstvý, přidejte místo něho malinko sušeného. Zelný list donuťte pustit šťávu, k tomu můžete použít například paličku na maso a list trochu zbušit. Poté ho natrhejte na menší kousky a smíchejte s již nachystanými ingrediencemi. Podle konzistence přidejte mouku na zahuštění. Ze směsi vytvořte placku, tu pak připlácněte na postižené místo. Připevnění záleží na místě přiložení. Použít lze bavlněnou plenu, kapesník, ručník, ale i obinadlo. Vyhněte se umělým látkám, mikrotenovým sáčkům, apod. Obklad nechejte působit nejlépe dvě hodiny, ale nepřekračujte dobu tří hodin, protože obklad začne za tuto dobu působit opačným způsobem – to, co z těla do té doby vytáhnul, bude vracet zpět. To ale neznamená, že po sejmutí obkladu nemůžete ihned aplikovat nový. Nezalekněte se ani začervenání nebo ztmavnutí kůže pod obkladem, samozřejmě pokud tedy netrpíte alergií na nějakou použitou ingredienci.

