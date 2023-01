Tyto snadné cviky vás zbaví bolesti kolen. Můžete je dělat i v posteli

Proudí ostrá bolest vašimi koleny při sebemenším krůčku? Zkuste jednoduché cviky, které zlepší ohebnost v kolenním kloubu a zároveň ho posílí. Zapomeňte na bolavá kolena jednou pro vždy!

Během noci tuhnou kolenní klouby, a proto vás mohou kolena bolet nejvíc hlavně z rána po probuzení. Pokud vás trápí tento problém, pak je vhodné cvičit hned ráno, díky čemuž krásně rozpohybujete potřebné svaly. Cviky můžete provádět jak na podložce na zemi, tak klidně i v posteli. Pár minut cvičení dokáže ulevit od případných bolestí.

Koleno v pravém úhlu

5 jednoduchých cviků, které vás zbaví bolesti kolen, můžete provádět podle tohoto videa:

Lehněte si na záda a jednu nohu ohněte v koleni do pravého úhlu. Oběma rukama chyťte stehno a přitáhněte nohu co nejvíce k trupu. Poté ji natáhněte ke stropu a setrvejte 5 sekund. Následně ji opět skrčte do pravého úhlu k tělu. Takto zopakujte 3-5 krát a pak nohy vyměňte. Tento cvik je skvělý rovněž proti bolestem ve spodní části zad.

Zvýšení dynamické mobility

Tento cvik se také provádí na zádech. Přitáhněte si k hrudníku jedno koleno a obejměte ho rukama. Druhou nohu nechte nataženou. V této poloze vydržte 5 sekund. Po 4-5 provedení vyměňte nohy. Objetí kolenou je dobré pro kolenní i kyčelní klouby.

Kolena můžete protahovat dohromady i zvlášť. Zdroj: shutterstock.com

Protažení kolenou na břiše

Při tomto cviku skvěle protáhnete stehenní sval, kyčelní kloub, bederní páteř a třísla. Lehněte si na břicho a s pomocí rukami pokrčte jednu nohu až k hýždím. Pokud na ni nedosáhnete, vezměte si na to třeba pásek nebo šátek. Po 5-10 sekundách povolte a cvik zopakujte ještě 3-5 krát, než nohy vyměníte.

Zmírnění napětí v kolenou

Na tento cvik budete potřebovat ručník nebo pásek. Sedněte si tak, abyste měli nohy natažené před sebe a záda byla rovná. Ručník mějte pod lýtkami a oběma rukama ho pevně držte. Pomalu přitahujte nohy k sobě, dokud vás nezačne mírně tahat zadní část za kolenem. V poloze vydržte 10-15 sekund, přičemž cvik opět zopakujte 3-5 krát. Poté nohy vyměňte.

Na protahování a cvičení bývá velmi nápomocná elastická guma. Zdroj: Shutterstock

Vleže na boku

Lehněte si na posteli na bok a přednožte horní nohu. Díky cvičení na posteli máte možnost směrovat nohu lehce pod okraj postele. V pozici setrvejte 30-60 vteřin. Klidně dýchejte, nohu mějte po celou dobu nataženou a v zádech se neprohýbejte. Poté nechte nohu uvolněnou 30 sekund a následně cvik opakujte ještě 2 krát.

