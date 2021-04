Ledviny nebolí. Podle čeho poznáte, že jsou nemocné?

Podle statistik trpí onemocněním ledvin každý desátý Čech. Zhruba u devíti z nich ledviny úplně selžou, takže musí chodit na dialýzu nebo je čeká transplantace. Jak je to možné? Samotné onemocnění ledvin totiž nebolí. Proto je nutné chodit na pravidelné lékařské preventivní kontroly a sledovat, jestli se s tělem děje něco neobvyklého.

Onemocnění ledvin patří mezi civilizační choroby. Navíc jsou pacienti s chronickým onemocněním ledvin více ohroženi srdečním selháním, infarktem myokardu, ischemickou chorobou dolních končetin a cévní mozkovou příhodou.

Na tyto nemoci však často pacienti umírají dříve než na samotné selhání ledvin. Přednosta Kliniky nefrologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, profesor Vladimír Tesař doporučuje, jak se selhání ledvin vyhnout: „Nemít nadváhu, nekouřit (zvyšuje riziko selhání minimálně dvakrát), mít dostatečný příjem tekutin (minimálně 1,5 litru denně), mít dobrou kontrolu krevního tlaku," vyjmenoval základní preventivní kroky. (Zdroj: nefr.lf1.cuni.cz) Existují však další příznaky, které varují, že se s naší osobní čističkou krve něco děje.

Otoky

Otoky jsou jedním z nejčastějších signálů, že mohou ledviny selhávat. Párový orgán ve tvaru fazolí totiž nedokáže regulovat hladinu sodíku v těle. Močí se z těla vylučuje nadměrné množství bílkovin. Dochází tedy k jejich poklesu v krvi a z cév tekutina prosakuje do okolních tkání. Problém s vylučováním sodíku navíc způsobuje zadržování vody ve tkáních.

Mimo tyto chronické problémy se objevují i akutní stavy, které jsou velmi bolestivé. Zdroj: profimedia.cz

Potíže s močením

Pokud pozorujete zakalený vzhled moči, musíte mnohem častěji chodit na záchod, a to i v noci, anebo si všimnete krve v moči, zbystřete. Problémy mohou narůst až k zánětu močového měchýře, což je velmi bolestivé onemocnění. Nečekejte na to, „až to přejde", a ihned se objednejte ke svému lékaři.

Únava

Je pochopitelné, že čas od času se vyčerpaně cítí každý z nás. Pokud však víte, že dostatečně odpočíváte a najednou se cítíte slabí, máte problém s koncentrací, nebo je váš spánek nekvalitní, měli byste si nechat vaše ledviny vyšetřit.

Kovová pachuť v ústech

Jelikož ledviny špatně fungují, toxiny, které normálně filtrují, se začnou hromadit v těle. Můžete tak pociťovat nepříjemnou kovovou pachuť v ústech, někdy dokonce zápach. Mohou za to dusíkaté zplodiny včetně amoniaku, které při selhávání ledvin způsobuje charakteristický zápach vydechovaného vzduchu.

Vyrážky

Říká se, že kůže odráží problémy našich orgánů. Na selhání ledvin kůže reaguje tím, že je suchá a svědí, může se objevit akné nebo další vyrážky, jež reagují na hromadící se toxiny v těle. (Zdroj www.mojezdravi.cz)

Akutní onemocnění

Mimo těchto chronických problémů se objevují i akutní stavy, které jsou velmi bolestivé. Mezi ně patří zánět levin a ledvinové kameny. U zánětu ledvin nejdříve pocítíte bolest v zádech a břiše. Následně se dostaví nevolnost, zvracení, horečka a zimnice. Močení je bolestivé a pálí a moč je zakalená a obsahuje hnis či krev.

Ač jsou ledvinové kameny někdy velice malé, bolest, kterou přinášejí, je k nesnesení Zdroj: Om Yos / shutterstock.com

Tuto nemoc nepodceňujte, často je totiž nutná hospitalizace. Ledvinové kameny vznikají postupně a jakmile se dostanou do prostoru, v němž brání odtoku moči, pocítíte bolest v boku, která vystřeluje do třísla. Kameny se musí rychle rozpustit nebo se pak provede chirurgický zákrok. (Zdroj: www.lekarnickekapky.cz)

„Onemocnění ledvin bohužel často nemusí mít žádné příznaky, až 40 % pacientů, kteří musí být léčeni náhradou funkce ledvin (dialýzou nebo transplantací), mají jako první příznaky projevy selhání ledvin. Někteří pacienti s onemocněním ledvin mají otoky (ale jen malá část), někteří mají vysoký krevní tlak, někteří mohou mít krev v moči, nebo (spíše výjimečně) bolesti v boku. Bohužel se do značné míry musíme spoléhat na laboratorní vyšetření," upozorňuje profesor Tesař.

Bylinky na posílení ledvin

Pokud se chcete o své ledviny starat preventivně, můžete se svěřit do rukou přírody. Podle celostní medicíny orgán pracuje mezi 17. a 19. hodinou, a proto užívejte přípravky v tomto rozmezí. Koupit si můžete buď hotové tinktury a čaje, nebo si namíchat vlastní směs z bylinek, jako jsou brusnice brusinka, která působí dezinfekčně a zabraňuje infekcím a zánětům v oblasti ledvin a močových cest, či bříza bělokorá, jež pomáhá z těla vyloučit ionty sodíku, chlór a močovinu. Doporučuje se také užívat lichořeřišnici větší, kurkumu, kopřivu dvoudomou, petržel zahradní nebo přesličku rolní. (Zdroj: bylinkopedie.cz)