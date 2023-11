Když řídíte, určitě se vám někdy stalo, že vás začaly bolet nohy nebo kolena. A ideálně obojí dohromady. Proto pro vás máme trik, který tyto problémy zaručeně vyřeší a ušetří vám spoustu nepříjemných bolestí. Podívejte.

Někdy se stane, že vás po řízení auta bolí koleno, kyčel nebo kotník. Čím to je? Způsobuje to poloha těla, nebo přesněji, poloha vašich nohou během jízdy. Je to v podstatě jako lidská geometrie. Vše závisí na správném úhlu. Jako první je nesmírně důležité dbát na to, aby vaše nohy nebyly rovné. Měli byste je mít vždy alespoň mírně pokrčené v kolenou, jinak si říkáte o pěkný malér. Ale bolest kyčlí a kolen způsobuje především špatně umístěná pravá noha, tedy na straně brzdy a plynu. Existuje ale jeden velice jednoduchý trik, který vás těchto přebytečných bolestí jednou provždy zbaví. Stačí jen správná poloha paty.

Jak si dát nohy v autě, aby vás pak nic nebolelo, se dozvíte v Youtube videu z kanálu HM Massage:

Zdroj: Youtube

Úhly nohou

Jako první se musíte ujistit, že zbytečně nenatahujete kolena, abyste dosáhli na plyn, či na brzdu. Tím se pak mohou vytvořit komplikace, jako je natažená vnitřní strana kolene, což není nic příjemného. Jelikož brzda a plyn jsou hned vedle sebe, vaše noha se z brzdy na plyn a obráceně musí pohnout o 45 stupňů. A pokud máte špatně natočenou nohu, je velice jednoduché si v ní nějaký ten sval natáhnout. Obzvláště, pokud v autě jezdíte denně. Velká část problémů s koleny a kyčlemi se rodí právě ze špatné pozice nohou v autě. A přitom stačí jeden jednoduchý trik.

close info Profimedia zoom_in Základ úspěchu je správný úhel nohy.

Jednoduchá efektivní změna

Řešení je jednodušší, než si myslíte. Stačí pouze změnit úhel vaší nohy. Vaši nohu si položte tak, aby byly špičky vašich prstů kolmé (90 stupňů) ke koleni. Budete moci snadno přešlapovat z brzdy na plyn a nezpůsobí to žádnou újmu vašim kolenům a kyčlím. Stačí pouze udržet neutrální linii a uvidíte, že se vám bude bezbolestně řídit.

Zdroje: www.garaz.cz, www.express.co.uk