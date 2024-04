Nohy a chodidla jsou jednou z nejdůležitějších částí lidského těla. V chodidlech jsou ukončeny všechny nervové body. Proto je důležité jim dopřát co nejvíce odpočinku. Pokud vás bolí prsty u nohou, zkuste tuto ozdravnou kúru.

Nohy a obzvláště chodidla jsou jednou z nejpodstatnějších částí lidského těla. Každý den uchodíte několik tisíc kroků. Jelikož právě v chodidlech končí všechna nervová zakončení, je velice důležité, abyste jim dávali potřebnou péči.

Když se totiž stane nějaký problém s vašimi chodidly, přesune se tato komplikace do celého těla. Tomuto fenoménu se říká dominový efekt, jelikož vaše tělo přejde od bolesti nohou do komplikací v celém těle. Proto není od věci své nohy opravdu hýčkat.

Video o varovných signálech problémů s chodidly si můžete pustit na Youtube kanále Ženy na síti:

Problémy s chodidly

Problémů s touto důležitou částí těla může být několik. Někdy se dají snadno vyřešit a někdy je to těžší. Co jste si ale pravděpodobně všichni prožili minimálně jednou, jsou ztuhlá chodidla. To se může stát, když máte na chození náročný den a zkrátka jste si nevybrali správnou obuv.

Je důležité, aby celá plocha vaší nohy včetně prstů u nohou měla dostatek prostoru. Pokud tomu tak není, mohou vám chodidla ztuhnout. Není to nic příjemného, ale také to není nic, co by pořádná masáž nevyřešila.

Když už byly zmíněny prsty u nohou, na ty je také potřeba dát si veliký pozor, jelikož bývají často opomíjeny. Zrovna palce u nohou, pokud jsou oteklé a červené, mohou naznačovat dnu. Dna je zánět kloubů, většinou genetický, ale důležitou roli může sehrát i strava. Je proto dobré se vyhnout potravinám, které obsahují velké množství purinů.

Mezi ty patří slazené nápoje, červené maso, alkohol a mořské plody. Dalším nešvarem může být vbočený palec, který se projevuje jako hrbolek na kloubu pod palcem a většinou se objeví při chůzi v těsných botách nebo nestabilními vzorci chůze.

V některých případech se dají problémy s prsty u nohou vyřešit samoléčbou. Při opravdu velkých bolestech je dobré se obrátit na odborného lékaře.

Ozdravná kúra

Pokud máte problém s prsty u nohou, existují dvě možnosti. Můžete si udělat samoléčebnou ozdravnou kúru anebo se obrátit na svého lékaře. Stabilitu kloubů může vyřešit ozdravné cvičení spojené s odpočinkem a ledovými obklady.

Na nějaký čas by určitě nebylo od věci vynechat podpatky. Zároveň vám může dosti pomoci užívání kolagenu a užívání protizánětlivých léků, které nejsou na předpis. Pokud samoléčba nepomáhá, nebo jsou problémy opravdu vážné, bude zapotřebí lékařská intervence.

Lékař vám může předepsat silnější protizánětlivé léky, injekce do postiženého kloubu a v opravdu nejhorších případech bude zapotřebí chirurgického zákroku.

