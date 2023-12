Sluch je jedním ze smyslů, bez nichž by byl náš život mnohem složitější. Proto je třeba o něj náležitě pečovat a nenechávat vše jen na samotné přírodě. Naštěstí je mnoho zajímavých přírodních receptů, jak na to. Třeba trik s olivovým olejem.

Je logické, že se u většiny lidí sluch s věkem zhoršuje, na vině je postupné opotřebovávání celého těla a s tím spojené degenerativní procesy. V mnoha případech se ale jedná také o nesprávnou nebo nedostatečnou péči, kterou svým uším věnujeme.

Jak nejlépe vyčistit zvukovod a zlepšit sluch? Třeba podle videa na youtube od Guidecentral English:

Zdroj: Youtube

Opatrnosti není nikdy dost

V průběhu času se ve zvukovodu ukládá ušní maz, který je třeba opatrně odstraňovat. Zapomeňte ale na existenci vatových tyčinek, které jsou schopny poměrně hrubým způsobem zvukovod poškodit, nehledě na to, že maz, který se na nich zachytí, je jen malým zlomkem toho množství, které tyčinky zatlačí hlouběji k bubínku a tím vlastně sluch ještě více zhorší. Je také potřeba upozornit, že ušní maz není jen problém, s nímž zápolíme. Jde o ochranu zvukovodu a středního ucha před bakteriemi zvenčí, které by je mohly poškodit. Přesto i v tomto případě všeho moc škodí.

Chemie nebo příroda?

K odstranění většího množství ušního mazu můžeme použít nejrůznější kapky a přípravky z lékárny, ale bez zajímavosti není ani metoda, která využívá olivový olej. Podle výzkumů, které již byly v této oblasti provedeny, se jeví takový postup jako bezpečný, a tak nic nebrání jeho vyzkoušení. Postup je jednoduchý a podle všeho bude stačit do každého ucha kápnout jednu jedinou kapičku tohoto oleje, aby se začaly dít zajímavé věci.

Na maz i proti bakteriím

Mírně zahřátý olivový olej díky svým vlastnostem dokáže zatvrdlý ušní maz změkčit a tím usnadní jeho následné šetrné odstranění například stále oblíbenějším výplachem vodou. Další výhodou olivového oleje je jeho schopnost likvidovat bakterie. Pravdou je, že výsledky doposud provedených studií nepotvrdily jeho schopnost bojovat například se samotným zánětem středního ucha, nicméně i snížení počtu těchto škodlivých mikroorganismů ve zvukovodu pomůže tělu v boji s těmi ostatními.

close info Shutterstock zoom_in Zánět středního ucha

Snižuje bolest

Někteří lidé přísahají také na schopnost olivového oleje snížit bolestivost uší při různých zánětech. Pokud nebudeme chtít sahat ke komerčním prostředkům, jež obsahují různá anestetika, pak je jistě pomoc olivového oleje vítanou úlevou. I když jde ale o přírodní metodu, která se zdá být ve většině případů bez rizika, bude dobré před první aplikací celou věc prodiskutovat s lékařem a následně zvolit skutečně kvalitní olej.

Čistota a ohledy k uším

Pro použití olivového oleje k čištění uší si v ideálním případě opatřete kapátko, které umožní přesné dávkování. Vyvarujte se používání kapátka od jiných léků, mohly by v něm ještě zůstat látky z původní lahvičky, které nejsou určeny do uší. Olej vkápněte do ucha v leže na boku, jemně jej vmasírujte a nechte přibližně pět minut působit. Následovat bude výplach ucha, k němž použijte raději destilovanou vodu a čistou injekční stříkačku. Poté ucho důkladně a šetrně vysušte a můžete pokračovat druhou stranou. Během pár minut zjistíte, že lidé i televize zase najednou mluví hlasitěji a je jim lépe rozumět.

Zdroje: www.medicalnewstoday.com, www.healthline.com, www.verywellhealth.com