Bolest hlavy může nejen znepříjemnit den, ale dokáže člověka zbavit možnosti vykonávat běžné denní práce. Mnohdy není možné soustředit se na jindy automatické aktivity. Nenechme ji ovládat naše životy, několik základních pravidel nám k tomu pomůže.

Když už bolest hlavy udeří, nezbývá nám většinou nic jiného než se snažit najít si klidné a tiché místo, kde bychom si mohli odpočinout. Pomohou samozřejmě běžně dostupné léky, každý z nás má pravděpodobně již vytipovaný ten jediný, který je právě pro něj nejvhodnější. Jenomže to není ideální řešení, jak dobře víme, mnohem lepší než léčba, je prevence.

Hlasujte v anketě Receptáře a vyhrajte! close info VLM Tradiční čtenářská anketa je zpátky. Dejte hlas své oblíbené firmě a zařadíme vás do slosování o hodnotné ceny. Chci se zapojit

Pokuste se zvládnout bolest hlavy bez léků podle youtubového videa v kanálu Dornova Metoda - Petr Blatný:

Zdroj: Youtube

Jde to i zdravěji

Ačkoliv se nám to nemusí líbit, za většinou problémů s bolestmi hlavy stojí nezdravý životní styl, který ale můžeme napravit většinou jen my sami. Nikdo to za nás neudělá. Možná máte sedavé zaměstnání a snad se vám ani po práci do přílišného pohybu nechce.

Může to být jeden z důvodů, proč se častěji potýkáte s nepříjemnou a omezující bolestí hlavy. Co s tím? Začněte se zkrátka více hýbat. V případě, že máte jakékoliv zdravotní problémy, které by mohly bránit sportovním aktivitám, poraďte se nejprve s lékařem.

Pro nápravu častých útoků bolesti hlavy může stačit i pravidelná chůze nebo třeba k tělu šetrné plavání.

Bez spánku to nejde

Další prevence pak souvisí s odpočinkem. Ten je důležitější, než by se mohlo zdát a navíc na sebe navazuje další možné důvody, které frekvenci tohoto problému zvyšují. Co tedy dělat? Naučte se spát.

Ano, usnout umí každý, ale to ještě neznamená, že jde o správný spánek. Tělo potřebuje pravidelnost a dostatečný čas k odpočinku a porovnání všech pochodů, které je připraví na další den. Naučte se spát přibližně stejnou dobu každý den, aby si tělo i mozek zvykly na neměnný režim. Brzy poznáte rozdíl.

Pozor na kávu

Bylo uvedeno, že nedostatek spánku vede k dalším nešvarům, které tělu neprospívají. Jak například řešíte ospalost během dne? Je to jeden, dva nebo sedm šálků kávy, která vás udrží “při životě”? Jenomže právě kofein a podobné povzbuzující látky mohou mít na vznik bolesti hlavy zásadní vliv.

close info Profimedia zoom_in Mátová voda je na zahnání bolesti hlavy ideální

Hydratace je základ

Zatímco pití kávy bychom měli omezit, soustřeďme se naopak na dostatečný přísun kvalitních tekutin, které jsou důležité pro celkovou hydrataci organismu. Jde o docela obyčejnou vodu, kterou můžeme případně střídat s bylinkovými čaji.

Dávejme si přitom pozor na slazené nápoje, které jsou absolutně zbytečným zdrojem kalorií. Dobře hydratované tělo je proti bolesti hlavy mnohem odolnější. Cítíte-li tedy předzvěst přicházejícího problému, zkuste jako první pomoc právě sklenici čisté vody.

Pořád ještě kouříte?

Počet aktivních kuřáků naštěstí v posledních letech postupně klesá, ale stále je mezi námi takových lidí mnoho. Patříte-li k nim, je na čase svůj životní postoj přehodnotit.

Nejenže každá cigareta prokazatelně zkracuje život, ale vdechovaný nikotin působí na fungování mozku snižováním průtoku krve, čímž může ve spojitosti s dalšími procesy dojít právě k rozvoji opakovaných bolestí hlavy. Stojí to za to?

Buďte ohleduplní ke svému mozku

Uvědomme si, že přílišné zatížení svalů se projeví jejich bolestí a ony si samy řeknou, kdy je čas na odpočinek. Mozek musí fungovat stále, aby zajistil základní životní pochody v těle.

Pokud jej budeme navíc kromě běžných a nezbytných životních starostí zatěžovat zbytečnostmi nebo si budeme nakládat více práce, přemýšlení a starostí, než je možné zvládnout, nemůžeme se divit, že se bude mozek brzy vzpouzet.

Důležitou radou odborníků tedy je: naučte se odpočívat. Najděte si chvilku, kdy mozek nebude muset řešit složité situace. Může to být meditace, rybaření, sport, literatura – cokoliv, co vás baví. Mozek musí mít čas na relax.

Zkuste masáž

Cítíte se celý den v napětí, máte ztuhlé svaly na krku a na ramenou? Pak jste na nejlepší cestě k bolesti hlavy. V takovém případě často postačí jemná masáž a bude po problémech. Budete-li ji opakovat častěji a v kombinaci se zdravou dávkou pohybu, měli byste se značné části důvodu nepříjemných bolestivých stavů zbavit.

Jak se rychle zbavit bolesti?

Co dělat, když se pro tentokrát prevence nesetkala s úspěchem? Při nenadálé bolesti hlavy je třeba zajistit dostatek tekutin a přísun čerstvého vzduchu. Pomůže také alespoň krátká procházka, masáž šíje a celkové protažení.

Je-li to možné, uložte se na dvacet minut do postele a pokuste se usnout. Zkusit můžete také masáž ušního lalůčku nebo nadočnicového oblouku. Najdete-li místo, kde ucítíte větší bolest, vyvíjejte na něj po dobu půl minuty jemný tlak.

Mělo by se vám ulevit. Jak bylo řečeno, důležitá je také hydratace, nezapomeňte se tedy pořádně napít. Máte-li k dispozici tabletku hořčíku, je na ni ta pravá chvíle. A nepomůže-li žádný z uvedených triků, nezbyde nic jiného, než pro tentokrát sáhnout po analgetiku. Jednou za delší čas to tělo snese.

Zdroje: www.mayoclinic.org, medicalxpress.com, www.medicalnewstoday.com