Bolí vás záda a nic nepomáhá? Přeměřte si nohy

Trápí vás často bolest zad a trpíte na migrény? Příčiny mohou být různé, ale jednou z nich může být i velikost chodidla. Jak jeto možné?

Pokud člověka občas bolí záda, zpravidla si myslí, že původ potíží je v samotných zádech, anebo má nemocné ledviny. Ovšem naše tělo je složitý a dokonale propracovaný systém. Příčiny tak mohou pocházet i z jiných částí našeho těla. Bolest zad se často dostavuje i od stavu dolních končetin. Pokud jsou však nepříjemné pocity dlouhodobé, řešte je vždy s lékařem, ani pro něho není vždy jednoduché najít tu pravou příčinu.

Jak si ulevit při bolesti zad? Zkuste reflexologii dle specialisty Jana Nováka:

Souvislost bolesti zad a nohou

Ačkoliv můžete mít dojem, že nohy a obzvlášť chodidla jsou od zad natolik vzdálené, že bolesti zad s nimi nesouvisí, nemusí to tak být. Opak je totiž pravdou - záda i nohy jsou blízce propojené. Všechny vjemy od nohou se velice snadno přenášejí do páteře. Ať už je to samotný styl chůze či běhání, výběr obuvi nebo podklad a síla otřesů, to vše se může odrazit na nekomfortních pocitech v zádech.

Pokud chcete předejít problémům se zády, měli byste si uvědomit, že vše se odvíjí od správného výběru bot. Zdroj: Shutterstock

Dbejte na správný výběr obuvi

Pokud chcete předejít problémům se zády, mějte na paměti, že se vše odvíjí od správného výběru bot. Proto nikdy nepodceňujte důsledné vyzkoušení. Správná obuv má dokonale padnout, být pohodlná a přiměřeně ohebná. Počítejte i s tím, že každé boty je potřeba nejprve řádně „prošlápnout“, protože mohou být zpočátku příliš tvrdé.

Asymetrie a délka chodidel

Potíže v zádech nemusí pocházet jen z nevhodně vybraných bot. Na vině může být i nestejná délka nohou a nadměrná velikost chodidla, což vede také k mnoha deformacím páteře a bolestem. Asymetrická délka končetin je poměrně častý jev a mnoho jedinců o ní ani neví. Pokud je rozdíl v délce do 1 cm, organismus si s ním jakžtakž poradí.

Ve chvíli nadměrné zátěže pak v takovém případě dochází k přetížení svalů, vazů i kloubů. Následkem často bývá porušení klenby chodidel. V takovém případě určitě neodkládejte návštěvu odborníka, který vám doporučí fyzioterapeutické cviky a možná i speciální vložky do bot nebo podpatěnky.

Na délku končetin mají negativní vliv i oteklé klouby. Zdroj: profimedia.cz

Příčiny asymetrie

S nestejnou délkou končetin se můžete již narodit, způsobit si ji úrazem, špatnými pohybovými stereotypy, anebo jde například o následek nutné operace. Na délku končetin mají negativní vliv i oteklé klouby, nedostatečně hluboký stabilizační systém páteře a mnohé degenerativní choroby jako artróza či plochá chodidla.

Jak lze zjistit délku nohou

Pokud vás trápí bolavá záda a opravdu byste chtěli znát přesnou délku vašich končetin, nechte si je změřit u odborného specialisty. Sami to zcela jistě nedokážete. Nejprve posoudí váš základní postoj, oblast pánve, lopatek a celých zad, a poté dojde i k měření dolních končetin. Lékaři provádějí i speciální test vleže na zádech, neboť často zjištěnou příčinou bývá i dysbalance v oblasti pánve.

Zdroje: www.euc.cz, www.vitalia.cz, www.fyzioterapie-online.cz