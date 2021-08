Bolest zad po jídle: 8 neduhů, které vás mohou potkat

Bolest zad po jídle může značit nejrůznější zdravotní potíže. Tato bolest je soustředěna do jedné oblasti a rozprostírá se do dalších. Několik potravin může způsobovat pouze bolest zad, ale může také jít o srdeční slabost nebo vředy. Čemu byste se tedy měli rozhodně vyhnout?

Pokud se najíte a bolí vás záda, může to mít spojitost s potravinami, které jste snědli. Podívejte se na problémy, které mohou po jídle vést k bolestem zad.

Alergie a intolerance

Lidé, kteří trpí alergiemi a nesnášenlivostí určitých potravin, mohou po jejich konzumaci dostat zánět. Pokud je dokonce bolí záda, zánět může být horší, než by se mohlo zdát. Mezi potraviny, které mohou zánět vyvolat, patří alkohol, mléčné výrobky, lepek, arašídy a cukr. Také myslete na to, že není vhodné jíst kořeněná jídla, která nejen že způsobují pálení žáhy, ale navíc to bolest zad ještě zhoršuje.

Zánět žlučníku a kameny

Žlučník má tvar hrušky a je usazen pod játry. Ukládá a také uvolňuje žluč, což je tekutina, která pomáhá tělu trávit tuky. Žlučník se může zanítit, pokud jsou v něm ložiska žlučových kamenů. Pokud tomu chcete předejít, nejezte tučná jídla, což by mohlo způsobit žlučníkový záchvat. Mezi typické příznaky zánětu žlučníku patří nevolnost a silná bolest břicha v jeho horní části. I tato bolest může vystřelovat do zad.

Srdeční slabost

Bolest zad může poukazovat i na infarkt. Zbystřete, pokud je doprovázena příznaky jako bolest na hrudi, motání hlavy a nevolnost. Také můžete pociťovat bolest v paži, čelistech nebo v krku. Podle Americké asociace ženy mohou mít při infarktu naprosto netypické příznaky, mezi něž patří právě bolest zad, tlak v horní části zad, závrať, bolest břicha, dušnost. Nemusí vůbec trpět bolestmi na hrudi, jak by se při klasické srdeční slabosti dalo očekávat.

Ledviny jsou umístěny v horní části břišní dutiny po obou stranách bederní páteře. Zdroj: RomarioIen / Shutterstock.com

Pálení žáhy

Bolest zad po jídle může být důsledkem pálení žáhy. Jde o zažívací problém, který způsobuje palčivou bolest na hrudi. Dle americké studie trpí každodenním pálením žáhy více než patnáct miliónů Američanů. Mezi příznaky patří kyselá chuť v ústech, bolest v krku, kašel. Některé potraviny pálení žáhy ještě umocňují a podporují. Jde o alkohol, kofein, čokoládu, kořeněná jídla, rajčata. Pokud vás pálí žáha vícekrát než dvakrát týdně, mohlo by to vést ke gastroezofageální refluxní chorobě. Ta vede ke vředům, tudíž byste jí měli věnovat pozornost.

Ledviny

Taková infekce ledvin může také způsobovat bolest zad, ale také bolest břicha, krev v moči, pocit pálení při močení, zimnici, horečku, časté močení, nevolnost a zvracení. Příznaky jsou obvykle patrné několik dní a projevují se především po jídle. Pokud máte podezření, že trpíte infekcí ledvin, rozhodně vyhledejte lékařskou pomoc. Mohlo by totiž dojít ke komplikacím.

Štítná žláza

Pankreas je orgán, který se podílí na trávení a regulaci krevního cukru. Na zánět slinivky břišní poukazují příznaky jako bolest břicha, která se zhoršuje po jídle. Dále také jde o rychlý tep, horečku, nevolnost, zvracení. Studie z roku 2013 uvádí, že 70 % případů zánětů slinivky je způsobeno dlouhodobou a silnou konzumací alkoholu.

Nesprávné držení těla

Špatné držení těla je častou příčinou bolestí zad. Nehrbte se během jídla, mohli byste totiž klidně pociťovat bolest. Ke špatnému držení těla může vést dlouhé sezení za stolem.

Vředy

Vředy v jícnu nebo žaludku mohou vést k bolesti zad. Mezi další příznaky vředů patří říhání, nadýmání, palčivá bolest v žaludku, nevolnost. Vředy mohou být způsobeny také dlouhodobým užíváním nesteroidních protizánětlivých léků, jako je třeba ibuprofen. Na vředy si zaděláváte, pokud často jíte pikantní a kyselá jídla.

Pokud vás bolí záda po jídle, rozhodně si zajděte k lékaři, aby našel příčinu a začal vás vhodně léčit.

Zdroje: www.medicalnewstoday.com, www.mojezdravi.cz, www.vitalia.cz