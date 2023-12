Ach, ta záda! Dokážou být zrádná a člověka pořádně potrápit! Jak si můžete ulevit?

Většina lidí, když je chytnou záda, sahá po prášcích na tlumení bolesti. Máte to také tak? Tak to tentokrát zkuste bez chemie, přírodní cestou. Tady je pár osvědčených tipů, které vám pomohou a zbytečně nezatíží vaše tělo ani peněženku.

Autor videa Dr. Kim America´s Holistic Foot Doctor poukazuje na chyby, kterých se lidé používající epsomskou sůl nejčastěji dopouští. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Dejte šanci kolíčku

Máte doma kolíček na prádlo? Skvělé! Použijte ho jako akupunční pomůcku. Jak na to: Přicvakněte kolíček k horní části ucha a nechte pár sekund působit. Stimulace tohoto místa je velmi důležitá, je propojené se zády a rameny. Když tento akupunkční bod správně stisknete, uleví se napětí v zádech a budete se cítit lépe. Proto kolíček noste při sobě, například v peněžence. Může vám pomoci kdekoliv a kdykoliv.

close info Profimedia zoom_in Kolíčky na prádlo vám pomůžou při bolestech zad.

Využijte tenisový míček

Když už jsme u toho, od bolesti zad vám dokáže ulevit i obyčejný „tenisák“, který jste našli zatoulaný v šuplíku. Jak? Jednoduše. Sedněte si na zem a pod zadek si dejte tenisový míček. Pak se otáčejte na míčku dopředu a dozadu. Snažte se vytrvat do té doby než ucítíte bod, ze kterého jde největší bolest. Našli jste ho? Pak se snažte udržet míček v tomto bodě. Aby stimulace byla co nejlepší, zvedněte nohu a dotkněte se kolene druhé nohy. Pozor: Ruce nechte opřené na zemi, abyste si uchovali rovnováhu. Po dvou minutách změňte stranu.

close info Profimedia zoom_in Tenisový míček může uvolnit páteř.

Oddejte se epsomské soli

Tento druh soli obsahuje sýran hořečnatý, který podporuje vstřebávání živin do těla. To se v praxi projevuje tak, že zlepšuje kvalitu kostí, ulevuje bolavým kloubům a mírní křeče. Určitě toho využijte a připravte si koupel z epsomské soli. Jak na to: Napusťte vanu horkou vodou a rozpustťte v ní 500 g epsomské soli. Poté si dopřejte 15 minutovou lázeň. Budete jako znovuzrození.

close info Profimedia zoom_in Koupel z epsomské soli vaše tělo uvolní a dodá mu spoustu vitaminů a minerálů.

Spolehněte se na bod B54

A je tu ještě jedna akupresurní vychytávka, která vám uvolní záda kdykoliv a kdekoliv. Říká se jí bod B54 a nachází se na zadní straně kolenní jamky. Jeho stimulací uvolníte záda, kříž a kyčle. Jak na to: Bod krouživými pohyby masírujte po dobu několika minut. Během této chvilky zhluboka dýchejte. Pokud stimulaci bodu B54 budete provádět dvakrát denně, úleva vás nemine!

Zdroje: www.gsklub.cz, www.europainclinics.cz