Nejlepší babské rady na bolest zubů: Co pomáhá?

Věříte na babské rady? Víte, jak si pomoci od bolesti? Když vás přepadne nečekaná bolest zubů, jen málo kdy je po ruce účinná pomoc. Bolest zubů udeří většinou navečer nebo v noci, kdy je celé tělo unavené. Pak je jakákoli rada dobrá, a tak přijdou vhod i ty babské.

Bez analgetik je každá babská rada dobrá

Známe to, myslím, všichni dobře. Právě v okamžiku, kdy jsou analgetika nejvíc potřeba, v šuplíku žádná nenajdete. Kabelka, noční stolek i lékárnička jsou prázdné. Babské rady stojí za to vyzkoušet, vždyť vše, co potřebujete, máte nejspíš doma. Víte, které suroviny se používají při bolesti zubů?

Bolest zmírníte, ale k lékaři budete muset. Zdroj: Andrey_Popov / Shutterstock.com

Solí a pepřem proti bolesti

Určitě máte doma sůl i pepř. Smícháním obou s pár kapkami vody vznikne hustá pasta, kterou můžete použít na postižené dásně a zuby. Je to poměrně brutální kombinace, ale místo znecitliví. Pomáhá také dobře na přecitlivělé zuby, dezinfikuje i likviduje bakterie. Díky tomu může pomoci i při zánětech.

Bolest zubů zažene česnek

Česnek je dobře známé antibiotikum se skvělými protizánětlivými vlastnostmi. Desinfikuje velmi dobře, i když silice mohou na dásních nepříjemně pálit. A ani zápach po česneku není úplně vhodný. Plátky česneku aplikované na bolavá místa, mohou ale skutečně rychle ulevit. To za vyzkoušení určitě stojí.

Česnek doma určitě najdete. Nakrájený na plátky pomůže i od bolesti zubů. Zdroj: Profimedia

Báby radí studené obklady

Studený obklad na dásně a zuby také vyzkoušejte. Zmírní bolest i případný otok. Na obklad můžete použít kostky ledu zabalené do utěrky, mraženou zeleninu v sáčku nebo třeba vychlazenou okurku. Ta se dobře hodí i pro malé děti, kterým rostou zuby. Chlad bolest zažene zhruba na 20 minut a můžete jej používat opakovaně.

Na bolavé dásně i zuby zabírá máta

Stejně tak fungují dobře i chlazené sáčky s mátou. Máte-li doma mátový čaj, namočte sáčky a vložte je na chvilku do mrazáku. Přiložené na dásně pomohou zmírnit bolest a přecitlivělost. I obyčejný černý čaj má mírné analgetické a protizánětlivé účinky. Na bolest zubů ale nestačí.

Sáčky od mátového čaje nechejte vychladnout a přiložte na dásně či zuby. Zdroj: Calibre/Shutterstock.com

Casanova používal hřebíček

Dobře známý je také hřebíček. Pokud máte problémy často, pořiďte si hřebíčkový olej. Látky obsažené v hřebíčku působí protizánětlivě a dezinfekčně. Žvýkání hřebíčku lze také doporučit, i Casanova jej používal, ale není to moc příjemné. Na druhou stanu, vám nebude páchnout z úst, tak jako při použití česneku.

Hřebíček využijeme nejen jako koření, ale i v boji proti otravnému hmyzu Zdroj: Formatoriginal / Shutterstock.com

Zubům i dásním pomůže od bolesti tymián

Jestli jste gurmáni a rádi vaříte, jistě se najde alespoň špetka tymiánu. Ten je totiž také silným antibiotikem, a právě bakterie často stojí za všemožnými záněty. Pokud nemáte po ruce tymiánový olejíček, vyzkoušejte alespoň výplach úst odvarem. Silný vychlazený odvar se snažte v ústech udržet co nejdéle a vyplivněte.

Zdroje: www.healthline.com, vitalitis.cz