Esemeskový krk nebo myšitida: Bolí šíleně a může za ně mobil nebo počítač

Znáte pojem digitální nemoci? Jsou to různé bolesti zad i kloubů z počítačenebo mobilu a poslední dobou trápí čím dál více jedinců. Jednotvárný a sedavý způsob života si bohužel vybírá svou daň.

S příchodem moderních technologií se lidé často potýkají i s novými obtížemi způsobenými trávením spousty hodin u počítače, tabletu či mobilu. Nejčastějším důsledkem jsou bolesti zad. To, co dříve způsobovala fyzická námaha, dnes vykonávají stroje a nemoci digitálního věku jsou nejvíce rizikové pro jedince se sedavým zaměstnáním v kanceláři, ale i pro studenty a malé školáky. Které to jsou?

Jak na zablokovaný krk a rameno? Inspirujte se v následujícím videu:

Tělo je vystaveno novým nebezpečím

Kdysi byl lidský organismu unavený z aktivního pohybu, kdežto v současné době tělo huntuje jeho nedostatek a fyzické nicnedělání. Proto se ve slovníku lékařů a vědců objevují nové termíny chorob, které za našich předků neexistovaly. Jedná se například o esemeskový krk, myšitidu, tabletové rameno nebo mobilový loket. Zpravidla jde o potíže způsobené stále stejným a často opakovaným pohybem, který nadměrně namáhá určitou část těla. A právě velké množství těchto případů je způsobeno prací na počítači a nadužíváním mobilních zařízení.

Esemeskový krk

Tuto bolestivou a nepříjemnou nemoc způsobuje koukání do tabeletu či mobilu s vysunutou a skloněnou hlavou. Jedná se pro tělo o nepřirozenou polohu. Dochází pak k zablokování krční páteře a zatuhnutí svalů, což je často provázeno i bolestí hlavy.

Svou roli hraje i nervozita a jisté emoční napětí, když třeba trávíte čas dlouhým hraním her. Zpravidla v tuto dobu nesprávně dýcháte, jen povrchově, a šíje je v tenzi. Navíc máte špatné držení těla s kulatými a zborcenými zády, kdy dochází k ochabnutí hlubokého svalstva trupu.

Myšitida - už samotný název napovídá, že se v tomto případě jedná o chorobu způsobenou nadměrným užíváním počítačové myši.

Myšitida

Už samotný název napovídá, že se v tomto případě jedná o chorobu způsobenou nadměrným užíváním počítačové myši. Odborně se jedná o syndrom karpálního tunelu, při němž je utlačován středový nerv probíhající zápěstím ruky.

Projevem je častý pocit mravenčení a brnění v prstech, který se objevuje mnohdy i během noci. Je tak silný, že vás dokonce vzbudí a ruku je nutné uvolnit a protřepat. V pokročilém stádiu je bolest nepřetržitá a vyskytovat se může od zápěstí až po krční šíji, do hrudní páteře a hlavy. Postupně dochází k oslabení motoriky, oteklým prstům a ztuhnutí zápěstí.

S nadměrným používáním chytrých telefonů a tabletů vznikla i novodobá choroba a názvem tabletové rameno.

Tabletové rameno

S nadměrným používáním chytrých telefonů a tabletů vznikla i novodobá choroba s názvem tabletové rameno. Je dalším následkem nesprávné polohy těla popsané výše. V tomto případě dochází k útisku nervu v hrudníku, který dráždí ramenní kloub a vzniká v něm napětí. Bolest pak limituje pohyb paže, kterou nelze zvednout směrem nad hlavu. Velice pomáhají cviky na protažení krčních svalů a svalů ramenního pletence.

