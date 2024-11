Mějte se na pozoru před na pohled impozantní rostlinou, která se může velice snadno objevit i u vás na zahradě. Jaká nebezpečí a rizika přináší bolševník?

Bolševník velkolepý je invazivní rostlina, která pochází svým původem z Kavkazu a stala se skutečnou hrozbou nejen pro zdraví lidí, ale i pro původní ekosystémy. Její šťáva obsahuje nebezpečné fototoxické látky, které má rostlina právě v tomto období ve své dužině ve vysoké koncentraci.

Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum)

Jedná se o rostlinu z čeledi miříkovitých, která byla do Evropy zavlečena jako okrasná rostlina. Bohužel se velmi rychle rozšířila a dnes představuje jednu z nejnebezpečnějších invazivních rostlin na našem kontinentu. Bolševník dorůstá až do výšky 5 m, má zpeřené listy a kvete velkými bílými květy, které vytvářejí bohaté okolíky. Rostlina se rozmnožuje semeny, které mají klíčivost až po dobu několika let. Jedna rostlina vyprodukuje až několik desítek tisíc semen, která se šíří větrem nebo vodou, a to na velké vzdálenosti.

close info HWall / Shutterstock zoom_in Bolševník velkolepý je invazivní rostlina, která pochází svým původem z Kavkazu a stala se skutečnou hrozbou nejen pro zdraví lidí, ale i pro původní ekosystémy.

Proč je bolševník nebezpečný

Nebezpečí bolševníku spočívá v jeho šťávě, která obsahuje fototoxické furanokumariny. Při kontaktu s kůží a následném vystavení slunečnímu záření tyto látky způsobují těžké fotodermatitidy. Projevy se mohou objevit až několik hodin po vzájemném kontaktu.

Jaká konkrétní zdravotní rizika hrozí

Jakmile se rostliny dotknete, bolševník vám způsobí nežádoucí zčervenání pokožky a popáleniny s bolestivými puchýři. Stejně tak trvalé pigmentové skvrny, záněty očí a v krajních případech může ohrozit zrak slepotou.

Kde se bolševníku daří

Rostlina preferuje vlhká místa, podél vodních toků, na okrajích lesů a polí, ale může růst i na rumištích. V České republice se s ním můžeme setkat téměř všude, nejvíce rozšířený je však v oblastech západních Čech.

close info Olga Savina / Shutterstock.com zoom_in Bolševník dorůstá až do výšky 5 m, má zpeřené listy a kvete velkými bílými květy, které vytvářejí bohaté okolíky.

Jak se před bolševníkem chránit

Vždy je nejlepší prevence, a proto se naučte bolševník velkolepý rozpoznat od podobných rostlin, jako je například bolševník obecný, který je mnohem méně nebezpečný. Pokud na něj narazíte, vyhněte se jakémukoli přímému kontaktu. Jestliže rostlinu objevíte na svém pozemku, nahlaste to příslušnému úřadu nebo neziskové organizaci zabývající se ochranou přírody. Likvidace bolševníku je náročná a měla by být prováděná odborníky.

Co dělat při kontaktu s bolševníkem

Vždy postižené místo okamžitě pečlivě omyjte mýdlem a vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Vyhýbejte se slunečnímu záření po dobu nejméně 48 hodin a dodržujte zásady doporučené lékařem.

