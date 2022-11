Borovicové šišky jsou zázrak: Zbaví vás zánětů a předpoví počasí. Jak je využít?

Většina z nás se o šišky moc nezajímá a bere je spíš jako doplněk lesní atmosféry. Ale je to škoda! S šiškami se dá dělat hodně věcí. Jaké účinky mají šišky z borovice na lidské zdraví?

Na první pohled není na borovicových šiškách něco zvláštního. Jsou střapaté, suché a na lesních cestách na ně narazíte skoro na každém kroku.

Nejen podle bylinkářů, ale i podle vědců jsou však tyhle „poklady lesa“ vitaminovou bombou, kterou byste měli využít. Proč? Borové šišky obsahují spoustu výživných látek, zejména phytoncidy, vitaminy, esenciální oleje a minerály (selen hořčík a železo). Jak tedy můžeme šišky využít ve svůj prospěch?

Šiškový čaj při zánětu močového měchýře

Nastydlý močový měchýř je peklo. Člověk poposedává, v břiše ho to řeže jako na operačním sále a představa toalety se stává velkou noční můrou. Pokud si chcete ulevit, uvařte si čaj z borových šišek. Tenhle „plod borovice“ má úžasné dezinfekční účinky a zmírňuje záněty v těle.

Jak si čaj připravíte: Dvě tlučené borové šišky přelijte 3 dl vroucí vody a nechte 15 minut louhovat. Hotový nápoj přeceďte a pijte 2 x denně po dobu 7 dnů.

Borové šišky obsahují hodně vitaminů a minerálů. Zdroj: Profimedia

Borovicový likér jako „tlumič stresu“

V dnešní době jsme všichni „pod tlakem“ – v práci, doma, ve vztazích… Pokud se z těch věčných stresů cítíte unavení, připravte si borovicový likér. Posílí vaše tělo i mysl.

Jak na to: Do zavařovačky nasypte 1 lžíci borovicového jehličí, 2 nadrcené borovicové šišky, trochu skořice, 5 roztlučených hřebíčků, 2 roztlučené badyány a vše zalijte 0,5litrem kvalitní ovocné pálenky. Nádobu zavíčkujte a nechte louhovat 14 dní. Hotový likér sceďte, nadávkujte do lahví a skladujte v lednici. Třikrát denně si dopřejte jednu čajovou lžičku likéru. Je to balzám na nervy!

Borovicový med

Je první pomocí pro všechny marody. Zmírní rýmu, kašel i nachlazení… Za chvíli budete zdraví jako rybička. Na med potřebujete 20 malých borových šišek (o velikosti 2 – 3 centimetry). Všechny je omyjte a povařte půl hodiny ve vodě. Vzniklou tekutinu slijte, přidejte do ní 1,25 kg cukru, kyselinu citronovou a nechte „probublávat“ na vařiči, dokud nezhoustne. Jak poznáte, že je med hotový? Jednoduše ho kápněte na talířek. Je směs kompaktní a nerozlévá se? Pak máte vyhráno. Medem slaďte čaj nebo si ho můžete mlsat na lžičce. Má příjemnou chuť a redukuje dávivý kašel.

Med z borovicových šišek tlumí kašel a nachlazení. Zdroj: Profimedia

Pozor:

Přípravky z borových šišek nejsou vhodné pro děti mladší 7 let, těhotné ženy a seniory nad 60 let. Před jejich užíváním se poraďte s lékařem.

Extra tip

Mimochodem, víte, že šišky můžete použít jako barometr počasí? Za suchého počasí se šiška otevře, ale jakmile se venku blíží vlhko a chladno, zastane uzavřená.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.vitalia.cz, www.bylinkopedie.cz