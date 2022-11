Co se stane, když každý den ráno vypijete odvar z jehličí borovice? Zázrak!

Zkuste „přírodní lék z lesa“. Jaké má jehličí z borovice účinky na naše zdraví? Budete překvapení.

Když se řekne borovicové jehličí, většina z nás si vybaví vánoční stromek. Zelené jehličky unaveného jehličnanu pak začátkem ledna opadají a jsou všude – na podlaze, na ponožkách, papučích nebo kobercích... A asi není nikdo, kdo by tuhle „zelenou podestýlku“ vítal. A to je vlastně škoda. Proč?

Čerstvé borové jehličí je totiž podle vědců nesmírně prospěšné lidskému zdraví. Obsahuje spoustu vitaminů, které fungují jako účinné antioxidanty a přírodní léky proti rýmě, kašli a podlomené imunitě.

Čaj z borového jehličí

Snadno si z borového jehličí uděláte čaj. Menší hrstku jehličí zalijte 300 ml vroucí vody. Zakryjte a nechte louhovat. Pokud jste nemocní, anebo máte pocit, že na vás něco leze", čaj popíjejte dvakrát denně. Čaj z borového jehličí má velice zajímavou chuť. Ucítíte svěžest a velice příjemnou medovou sladkost.

Čaj z borovice vám zlepší náladu, zvýší energii, ale hodí se i pro detoxikační či antiparazitické kúry. Neměli byste čaj však, stejně jako ostatní byliny, užívat dlouhodobě.

To ale není všechno! Snadno si také vyrobíte borový olej, čímž získáte skvělé přírodní mazání proti bolavým kloubům. A to také stojí za zkoušku!

Čerstvé borovicové jehličí je léčivé. Zdroj: Profimedia

Domácí medicína

Suroviny na olej máte doma. Ale pro jednu větvičku z borovice si musíte zajít do lesa. Není nutné, abyste ji trhali v nějakém enormním množství, snažte se stromu neublížit. Stačí 30 gramů a máte to, co potřebujete!

Snítku jehličnanu opláchněte, osušte a zbavte jehličí. Zelené pichláky nastříhejte nůžkami na kousky. Nasypte je do zavařovací sklenice a zalijte olivovým olejem tak, aby byly zcela ponořené. Máte hotovo? Pak „zavařovačku“ zavíčkujte a dejte do kastrolu, který jste předtím vyložili malým ručníkem. Do poloviny hrnce nalijte vodu a vše přiveďte k varu. Jakmile tekutina začne „probublávat“, snižte plamen a směs nechte vařit dalších 40 minut. Mimochodem,nemusíte se bát, že by se olej připálil. Naopak – vřít bude jen voda v hrnci, která obsah zavařovací lahve pouze ohřeje.

Ideální na výrobu borovicového mazání je olivový olej. Zdroj: Profimedia

Cezení, slazení, solení

Už máte hotovo? Ještě horký olej přeceďte do jiné zavařovací sklenice. Přidejte 50 g medové plástve a znovu ho dejte do hrnce povařit. Jakmile se med rozpustí, přisypte ještě 1 lžíci mořské soli a 10 kapek jódu. Tenhle minerál ulevuje při bolestech kloubů. Olej vám vydrží na chladném místě 6 měsíců až rok.

Jak olej používat

Ještě, než půjdete spát, vetřete olej do všech bolestivých míst. Nezapomeňte na kyčelní klouby, lokty, rameny i prsty na rukou či nohou! Olej místo prohřejte a přinese vám kýženou úlevu. Nicméně nezapomeňte se ráno osprchovat. Nemusíte mít obavu, že byste se olejem nějak předávkovali. Vzhledem k tomu, že jde o vnější použití, klidně ho můžete používat každý den.

Olej z borovicového jehličí pomáhá na bolestivé klouby. Zdroj: Profimedia

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, bylinkyprovsechny.cz, www.youtube.com, www.rehabilitace.info