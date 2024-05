I když se léto a s ním i plavková sezóna pomalu blíží, stále ještě máme trochu času na doformování postavy podle svých představ. Můžeme zkusit třeba vynikající způsob podpory hubnutí díky vynikající svačince, kterou určitě nepohrdne nikdo z nás. Hubnout jídlem? Proč ne?

Než se skutečně pustíme do hubnutí, které nejen podle odborníků zkrátka začíná a končí v hlavě, měli bychom si nastavit jak dosažitelné cíle, tak i akceptovatelná pravidla. Pokud si zkrátka “zakážete jíst”, je většina budoucí několikadenní snahy odsouzena k záhubě při prvním skutečně velkém pokušení.

Místo drastického omezení příjmu jídla proto vždy raději sázejte na změnu jídelníčku a více pohybu. Uvidíte, že to půjde i bez velké námahy a hlavně se méně pravděpodobně dostaví obávaný jojo efekt.

Připravte si svačinu doma

Co bychom tedy měli zařadit do svého jídelníčku proto, abychom zbytečně nehladověli, a kila šla přesto pomalu a plynule dolů? Místo čehosi, co si koupíme v supermarketu zabalené v lákavém obalu, ať se to tváří sebezdravěji, bude mnohem vhodnější připravit si lehkou mezihru mezi snídaní a obědem sami doma z čerstvých surovin.

Stojí to jen pár vteřin práce a zvláště v letních měsících nepůjde ani o žádné předražené suroviny. Základem hubnoucí svačiny bude kvalitní řecký jogurt a ovoce.

Řecký je nejlepší

Proč hovoříme o kvalitním řeckém jogurtu, když je na trhu téměř nepřeberné množství jiných? Jde samozřejmě o jeho složení, protože řecké jogurty (a o tom se raději přesvědčte na etiketě výrobku) obsahují nejen velké množství bílkovin, nebo chcete-li proteinů, ale i probiotika, která pozitivně ovlivňují funkci trávicího systému.

Navíc v něm najdeme skutečně jen nezbytné množství tuku. Většinu bývají označovány jako dokonce bez tuku. A to je to, co se nám pro náš jarně-letní a hlavně zdravotní cíl hodí. Koupíme jogurt bílý, protože bude navíc obsahovat nejméně cukru. Ale nebojte se, že by zůstal bez chuti. Tu mu dodáme sami doma.

close info Shutterstock/RESTOCK images / Shutterstock zoom_in Nic se nemá přehánět, ale pár kilo bychom asi shodit mohli...

Borůvky pomohou s hubnutím

Ovoce, které do jogurtu přidáme, bude čerstvé, chutné a pro mnohé z nás v dnešní době už trochu “z módy”, nejde o žádné exotické pochoutky, dovážené z tropů. Nejlepší pomocníci pro odbourávání tuků rostou na našich zahradách a v našich lesích.

Řeč je o bobulovinách jako jsou především borůvky, ale využít můžeme také maliny nebo třeba ostružiny nebo i sladké jahody a další. Můžeme si připravit jednodruhovou pochoutku, nebo v plné sezóně i kombinovanou jogurtovou svačinu, která si v ničem nezadá s lahodnou chutí zákusků z cukrárny.

Tím navíc splní i další důležitou funkci, vaše tělo a hlavně mozek se nebudou cítit ochuzeny o dobré věci a dietní režim snáze přijmou.

Bobuloviny dokáží zázraky

Proč bychom měli volit hlavně bobuloviny? K takovému doporučení mají odborníci hned několik dobrých důvodů. Tím hlavním pro hubnutí je samozřejmě nízká kalorická hodnota, kterou při dietě musíme zohlednit.

Kromě toho ale obsahují také antioxidanty, které pomáhají tělu vyrovnávat se mimo jiné i se změnami při snižování hmotnosti a působí proti časnému nástupu projevů stárnutí. Byla by tedy škoda ochudit své tělo o takové zázračné “pilulky” přímo z přírody.

Můžete zkusit také exotiku

Pokud byste ale přece jen chtěli sáhnout po něčem trochu exotičtějším, ani to není samozřejmě zakázáno. Známé jsou například v tomto směru pozitivní účinky ananasu, karamboly nebo manga. Stačí je nakrájet na kousky a zamíchat do jogurtu. Přesně tak jednoduché to je. Jestli jste rozhodnuti pár kilo ještě shodit, je právě ten správný den na první jogurtovo-ovocnou svačinku.

