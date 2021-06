Jak se zbavit přírodně bradavic: Nejúčinnější je česnek a jablečný ocet

Nemusíte být čarodějnice, aby vás trápila tu a tam nějaká bradavička. Nevzhledné tvrdé hrbolky na kůži jsou virového původu a za život nás mohou potkat opakovaně na různých místech našeho těla. Nejčastěji na nohách, rukou, nebo obličeji, ale i jinde na těle.

Zdroje: www.newhope.com, www.healthline.com

Zvlášť pokud se vám podaří poškodit bradavičku mechanicky, virus se může rozšířit do jejího okolí, ale i jinam našimi prsty, pokud jste se jí dotýkali. Příroda má vždycky nějaké řešení! Co platí na bradavice?

Na co si dát pozor

Odstraňování bradavic a s ním spojený přenos viru na jiné místo je klasickou komplikací.

Česnek je skutečně velmi agresivní a na kůži v okolí bradavice může velmi silně pálit, případně se objeví i puchýřky. Zdroj: Profimedia

Do zatvrdlé, někdy i odlupující se kůžičky v okolí zasahujeme tak dlouho, až nám bolest nedovolí pokračovat. Nehty nebo ještě lépe nějaký skvělý nástroj, jako nůžky na nehty a podobně, po pokusech o odstranění kožního výrůstku neočistíme. A hned je tu další bradavička v okolí nebo i jinde na těle. Dokonce často pociťujeme podráždění specifické pro tvorbu nové bradavičky a už víme, že jsme neskočili z bláta do louže, ale rovnou do rybníka.

Nebojte, není to jen vaše nešetrné a neodborné zacházení, podobně to může skončit i u odborníka. Rada proto zní: Pamatujte na hygienu! Desinfikujte, nepoškozujte napadenou oblast mechanicky, snažte se dotýkat inkriminované části těla jen minimálně.

Nečekejte zázraky do druhé dne

Veškerá dostupná domácí ošetření je potřeba provádět opakovaně. Rychlou okamžitou léčbu poskytují lékaři vyříznutím skalpelem, zmrazením nebo zničením ložiska viru laserem.

Aplikovaná látka zničí bradavici i vir a po několika dnech je možné odumřelou tkáň odstranit nebo je odstraňována postupně po vrstvách. Pokud ale neodstraníme bradavici celou, opět může narůst zpět. Výsledky bývají patrné za několik dnů až týdnů. Riziko přenosu poté již nehrozí, ranka se zahojí a je po problému.

Dalším klasickým léčebným prostředkem léčby bradavic bývá vlaštovičník. Zdroj: Profimedia

Co nabízí příroda

Mnozí z nás se z různých důvodů obracejí na přírodu, když hledají řešení zdravotních, ale třeba také kosmetických problémů. I bradavice lze udolat tím, co mámě běžně v kuchyni nebo najdeme na zahradě. Klasickými léčebnými prostředky bradavic bývá vlaštovičník, banánové a pomerančové slupky, brambory, ananas, ale také jablečný ocet nebo česnek.

Poslední dva jsou zmiňovány poměrně často a jejich účinnost není jen zbožným přáním. Není stoprocentní, ale jde o osvědčený způsob, který stojí za to vyzkoušet.

Jablečný ocet

Jablečný ocet působí silně proti mikrobům a může také pomoci proti HPV viru a jeho projevu na kůži. Vědecká obec se jím zatím nezabývala, ale lidé s touto ingrediencí experimentují již dlouho.

Jestliže chcete postup vyzkoušet, nařeďte si ocet vodou v poměru 2:1. Malý chomáček vaty namočte do roztoku, položte jej na inkriminované nepoškozené místo, zakryjte a převažte na 3 až 4 hodiny denně. Opakujte podle potřeby, dokud tkáň bezpečně neodumře.

Česnek

Česnek je používán na kožní problémy doslova věky. Působí aktivně proti virům, bakteriím i plísním. Lze jej využít čerstvý, ale také jeho extrakt, který definitivně ničí bradavice v horizontu zhruba čtyř týdnů. Hlavní složkou česneku působící proti mikrobům je allicin, jenž ničí enzymy škodlivých patogenů.

Pokud se rozhodnete česnek použít, doporučujeme rozdrtit stroužek, zakápnout vodou a na postižené místo aplikovat vatičkou. Tento jednoduchý postup opakujte denně a kýženého výsledku byte měli dosáhnout za tři až čtyři týdny. Někteří radí použít půlený stroužek přímo na bradavici. Můžete si to vyzkoušet, ale opatrně! Česnek je skutečně velmi agresivní a na kůži v okolí bradavice může velmi silně pálit, případně se objeví i puchýřky.