Jak zaháněly bradavice naše babičky. Vlaštovičník rozhodně není nejúčinnější!

Bradavice jsou nezhoubné nádorky, jež způsobuje kožní papilomavir HPV. V lidské populaci se jedná o běžné viry. Některé nevyvolávají žádné onemocnění, některé ale způsobují rakovinu děložního čípku nebo infekční kožní choroby. Virus se přenáší dotekem a do těla proniká jakýmkoli poraněním. Inkubační doba těchto zákeřných virů se liší. Proto se mohou přenášet, aniž by se projevily. Vyskytují se převážně na místech, na kterých je mnoho potních žláz, kudy může HPV virus proniknout. Nejčastěji jsou napadány ruce, nohy a obličej. Bradavice jsou nebezpečné také tím, že pokud se s nimi neopatrně manipuluje, infikovaná krev může nakazit další místo a vytvořit tak další bradavice.

Jak bradavice vypadají?

Různé druhy bradavic se projevují různě. Bradavice obecné napadají oblast nehtů. Vypadají jako tuhé pupínky s rozpraskaným povrchem. Jsou velmi bolestivé. Bradavice na chodidle připomínají mozoly, jež se zanořují do kůže. Jsou bolestivé a často recidivují. Bradavice na obličeji blízko ústních koutků a očních víček připomínají tenké nitky v barvě kůže nebo růžovo bělavé barvy. Ploché bradavice, jež napadají obličej a hřbety rukou u dětí, jsou ploché růžovo žlutavé. Šíří se škrábáním. Bolestivé genitální bradavice připomínají drobný pupínek. Jsou sexuálně přenosné a ani kondom není dostatečnou ochranou. Odlišit jednotlivé druhy bradavic a jiné kožní výrůstky může být složité. „Tyto projevy mají samozřejmě různou příčinu vzniku, různé chování i prognózu a léčbu. Je proto na místě vyhledat lékaře a tento zdravotní problém s ním konzultovat,“ upozorňuje MUDr. Helena Michalíková, dermatoveneroložka z kliniky Canadian Medical.

Jak se zbavit bradavic

Bradavice se většinou projevují u těch jedinců, kteří mají oslabený imunitní systém. K celkové prevenci, vyléčení a nežádoucímu rozšíření bradavic patří tedy podpora imunity. Nechcete zatím podstoupit nepříjemné vypalování nebo má váš lékař dlouhou čekací dobu? Vezměte léčbu do vlastních rukou.

Propolis

Na propolis nedali dopustit staří Řekové, Římané a Egypťané. Tento včelí produkt má totiž mnoho léčebných účinků. Mimo jiné léčí také bradavice. Propolisem včely dezinfikují a zpevňují úly. Materiál k jeho výrobě sbírají z rostlin, které obsahují spoustu pryskyřice. Tu pak mísí s výtažky svých hlavových žláz. Propolis obsahuje více než 300 látek s antioxidačními účinky. Jednou z nich je i látka, jež se nazývá CAPE. Ta má, podle různých výzkumů silné protinádorové účinky. Další látky mají antimikrobiální, antimykotickou a antivirovou funkci. Pomáhají hojit rány, abcesy, respirační onemocnění, záněty, spáleniny a bradavice. „V tříměsíční studii aplikovalo čtyřikrát denně 135 pacientů propolis na různé druhy bradavic. Ty vymizely u téměř 75 procent z nich," říká dietoložka a výživová poradkyně Štěpánka Kutišová.

Dračí šťáva

Krvavě červená míza stromu Croton lechleri, který roste hluboko v amazonských pralesích, působí na bradavice, bércové vředy, ekzémy, opary i další kožní problémy. Postižené místo můžete potírat nebo lék užívat vnitřně jako přírodní antibiotikum.

Vlaštovičník větší

Nejznámější bylinka, jež pomáhá v boji proti bradavicím. Nejčastěji se používá mast, kterou si můžete levně vyrobit. Stačí, když nať vlaštovičníku dáte do sádla, lehce převaříte ve vodní lázni a necháte přes noc odpočinout. Na druhý den tuk opět zahřejte, sceďte a nalijte do skleničky. Bradavici mažte několikrát denně.

Cibule

Šťáva z cibule obsahuje zejména vitamíny řady B, vitamín C, celou řadu bioaktivních enzymů a minerály, jako jsou vápník, sodík, železo a síra. Má proto silné antibiotické vlastnosti. Působí však i proti virům. Šťávu z cibule aplikujte několikrát denně, dokud bradavice nezmizí.

Jedlá soda

Dalo by se konstatovat, že naše babičky používaly jedlou sodu snad na všechno. Nemůžeme se tedy divit, že touto mírně zásaditou látkou likvidovaly i bradavice, a to především ty na nohách. Intenzivní léčba tkví v tom, že si každé ráno nasypete do ponožek lžíci jedlé sody a ty si natáhnete na chodidla. V prášku pak chodíte celý den. Večer si nohy umyjete a důkladně osušíte. Přes noc potom nasypejte jedlou sodu na náplast, kterou nalepíte na bradavici.

