Naše babičky si dávaly ruce do bramborové kaše. Důvody vás překvapí

Ruce prozradí o člověku mnohé, a proto bychom jim měli věnovat náležitou péči. Pokud chcete, aby pokožka vašich rukou byla stále jemná, hladká a svěží, dopřejte jim nejen řádnou ochranu, ale i dostatečnou výživu. Zkusit můžete i recept našich babiček, které věděly, jakým blahem je pro ně obyčejná bramborová kaše.

Hýčkejte své ruce a dopřejte jim jen to nejlepší. Nejenže si to zaslouží, ale budete je mít jak z alabastru a příjemné na dotyk. Poradíme vám, jak na to, často totiž poslouží běžně dostupné ingredience za pár korun.

Ruce jako ze škatulky

Naše ruce vyžadují nejen dostatečnou hygienickou, ale i řádnou regenerační péči. Používejte vždy k mytí kvalitní mýdlo a výživný krém či jiné prostředky na zvláčnění pokožky s dostatečnou výživou. Během některých prací se nevyhýbejte používání adekvátních ochranných rukavic.

Pokud máte ruce nadměrně umazané, rozpusťte vždy špínu ještě před umytím pomocí rostlinného oleje. Nakonec ruce vždy ošetřete náležitou výživou, protože příliš suché ruce mají sklon k nepříjemným prasklinám kůže a k záděrám v okolí nehtů.

Připravte si doma rychlou a naprosto přírodní masku na ruce v podobě bramborové kaše. Zdroj: Shutterstock

Odstraňte odumřelé buňky

Dopřejte svým rukám pravidelný peeling, díky němuž je zbavíte odumřelých kožních buněk. Po takové péči budou mnohem lépe vstřebávat veškerou následnou výživu, která se zároveň dostane do hlubších vrstev kůže kůže. Pokožka krásně zjemní a bude příjemně prokrvená.

Stačí, když si smícháte kokosový olej s krystalovým cukrem, tuto směs nanesete na ruce a jemně je budete masírovat od dlaní směrem k prstům a po horní části zpět k zápěstí. Pak ruce opláchněte teplou vodou a udělejte si masku či vetřete vhodnou výživu. Tuto proceduru si dopřejte nejlépe večer před spaním.

Zkuste olejovou masku s citronem

O ruce můžete také pečovat domácími bylinkovými oleji, krémy a mastmi. Jejich výroba je velmi snadná a kvalita je vždy zaručená. Připravíte je z léčivých a aromatických rostlin, které jste v létě nasbírali a nasušili si je do zásoby. Využít lze však i čistý olivový olej. Nejprve rukám dopřejte lázeň v teplé vodě a posléze vmasírujte olej do pokožky. Poté vysajte papírovým ubrouskem nadbytečnou mastnotu a vetřete do rukou pár kapek citronové šťávy.

Banánový zábal ruce zvláční. Zdroj: Profimedia

Udělejte si banánový zábal

Tato maska je výborná na extrémně vysušené ruce. Smíchejte 1 rozmačkaný banán s 1 polévkovou lžící kokosového oleje a 1 kávovou lžičkou medu. Vzniklou směs si namažte na ruce a nechte působit alespoň 20 minut. Na závěr si ruce umyjte teplou vodou a osušte. Masku si dopřejte dvakrát do týdne.

Trik našich babiček: Maska z bramborové kaše

Připravte si doma rychlou a naprosto přírodní masku. Stačí si připravit běžnou bramborovou kaši, kterou zředíte více mlékem a pak do ní na 15 minut ponoříte obě ruce. Do kaše je možné zamíchat i pár kapek olivového oleje či trochu vašeho oblíbeného krému. Nakonec ruce omyjte vlažnou vodou a osušte.

