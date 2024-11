Bramborový salát patří k neodmyslitelným součástem svátečního vánočního stolu. Tento oblíbený pokrm však podle odborníků skýtá i řadu nebezpečí pro naše zdraví.

Pochutnáváte si každé Vánoce na bramborovém salátu a neumíte si bez něho tyto svátky představit? Není divu! Jedná se o zažitou tradici, která se u nás dodržuje již od 20. let minulého století, a navíc tato příloha báječně chutná.

Každá rodina má ten svůj nejoblíbenější recept a existuje mnoho variací. Pokud však chcete Vánoce přežít bez zažívacích potíží, měli byste se vyvarovat chyb, kterých se mnozí z nás při jeho přípravě a skladování dopouštějí. Jak si tedy vychutnat bramborový salát bez obav?

Jak připravuje vídeňský bramborový salát Roman Paulus a rodinný bramborový salát Adéla Gondíková? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Český rozhlas Dvojka:

Na prvním místě je hygiena

„Abyste rukama nebo špinavým kuchyňským nádobím zbytečně nekontaminovali možnými patogeny zeleninu a další suroviny, umyjte si před přípravou salátu i v jejím průběhu ruce důkladně mýdlem. Ruce si umyjte také po manipulaci s vaječnými skořápkami, které obsahují obrovské množství nečistot a nežádoucích mikroorganismů. Stejně tak saponátem umyjte i povrchy, na nichž salát připravujete. Salát míchejte a ochutnávejte pouze čistou lžící a na čistotu myslete také poté, co salát zamícháte a uložíte do lednice,“ radí se správnou hygienou Karolína Fourová, inženýrka v oboru výživy a kvality potravin. Každý čtvrtý Čech míchá při přípravě bramborový salát rukama bez rukavic, proto dejte na rady odbornice.



close info Ravsky / Shutterstock zoom_in Jedním z nejkomplikovanějších složek ve vztahu ke zdraví je majonéza, s níž se většinou při přípravě bramborového salátu příliš nešetří.

Majonéza

Jedním z nejkomplikovanějších složek ve vztahu ke zdraví je majonéza, s níž se většinou při přípravě bramborového salátu příliš nešetří. Přidává ji do pokrmu 92 % Čechů, a to i v podobě tatarské omáčky. Bohužel se jedná o častý zdroj průjmového onemocnění salmonelóza, které je vyvolané bakteriemi z rodu Salmonella. Problémem je, že se nechává bramborový salát „uležet“, v lednici bývá i více dní, než je vhodné a konzumuje se i několik dní po sobě.

„V uleželém bramborovém salátu s majonézou se mohou velmi dobře pomnožit bakterie, které jsou všudypřítomné,“ říká bývalý ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger. Právě ty vám pak mohou podráždit žaludek, způsobit průjem nebo dehydrataci či pokles tlaku.

Jestliže chcete připravit bramborový salát, jehož konzumace bude bezpečná, sáhněte vždy po majonéze připravované z pasterovaných vajec. V případě, že preferujete majonézu domácí, kterou si vyrábíte ze syrových vajec, použijte raději kupovaná z monitorovaných a značených chovů. Případné riziko salmonely je zde nižší než u vajíček domácích.

Místo majonézy jogurt

Stejně tak je možné nahradit majonézu bílým jogurtem, kdy bude navíc salát lépe stravitelný a nezatíží nadměrně trávicí soustavu. Ale i v tomto případě je nutné být obezřetný. Jogurt je kysaný mléčný výrobek, který v 1 g obsahuje 10 milionů živých mikroorganismů, jež se sice živí mléčným cukrem, ale nepohrdnou ani jinými sacharidy. Při nevhodném a dlouhodobém skladování začíná kvasit. Proto je nejlepší jogurt do salátu přidat až těsně před konzumací.

close info Ravsky / Shutterstock zoom_in I při dodržení všech hygienických pravidel je vhodné bramborový salát spotřebovat maximálně do 2 až 3 dnů.

Příprava zeleniny

Použitou zeleninu vždy nejprve řádně nejen omyjte, ale krájejte ji na naprosto čistém prkýnku, které nepoužíváte k přípravě masa. Stejně tak by měla projít tepelnou úpravou a následně je nutné zeleninu co nejrychleji zchladit, aby nedocházelo k rozvoji patogenů v pokojové teplotě. Vždy by měla být před vmícháním do salátu naprosto studená.

V případě, že dáváte do salátu cibuli, je dobré ji předem zblanšírovat. Nejenže ji zbavíte čpavosti, která některým strávníkům nevyhovuje, ale navíc tak snížíte pravděpodobnost, že bude salát brzy kysnout.

Skladování

V některých rodinách je běžné, že se na Vánoce udělá bramborového salátu velké množství a konzumuje se celé svátky, někdy klidně až do Silvestra. Dle výzkumů jí salát 20 % Čechů více než čtyři dny. Dlouhé skladování však tomuto pokrmu neprospívá. I při dodržení všech hygienických pravidel je vhodné bramborový salát spotřebovat maximálně do 2 až 3 dnů. Skladujte salát vždy v lednici.

Zdroje: www.nypost.com, www.idnes.cz, www.trendyzdravi.cz