Znáte brambory Beni Imo? Doporučují je odborníci na zdravou výživu a v posledních letech po celém světě slaví boom i mezi příznivci dlouhověkosti! Zařaďte je do svého jídelníčku pravidelně.

Chcete se dožít vysokého věku? Vsaďte na sladké brambory se sytě fialovou barvou a nasládlou chutí jménem Beni imo! Nejenže jsou maximálně zdravé a řadí se mezi superpotraviny, ale hodí se jak k přípravě slaných pokrmů, tak i těch sladkých. O co se přesně jedná a jaké přednosti tato zelenina poskytuje?

Japonský ostrov, kde se dožívají 100 let

Dan Buettner, odborník na dlouhověkost, se již nějakou dobu snaží odhalit důvody, které vedou k dosažení vysokého věku v plném zdraví a pocitu štěstí. Navštěvuje proto tzv. „modré zóny“ po celém světě. Tento zájem ho zavedl i na japonskou Okinawu.

Jedná se o tichomořské souostroví, které bylo kdysi známé jako království Ryukyu. Leží jižně od většiny japonských ostrovů, zhruba 800 mil jižně od Tokia, 400 mil východně od pobřeží Číny a 300 mil severně od Tchaj-wanu.

Lidé na Okinawu patří mezi jedny z nejdéle žijících, žije zde mimořádný počet místních obyvatel přesahující 100 let, a Buettner zjistil, že jejich strava je velmi odlišná od stravy těch, kteří žijí ve zbytku Japonska. Ačkoliv je jejich strava velmi pestrá, jedna potravina lehce vyčnívá a pravidelně se objevuje v jejich jídelníčku. Tvoří 67 % jejich jídel. Jsou to právě Beni Imo neboli fialové sladké brambory.

Dan ve své sérii na Netflix „Live to 100: Secrets of the Blue Zones“ vysvětluje přednosti této superpotraviny: „Možná, že hlavní důvod, proč Okinawané jedí tolik Beni Imo je, že jsou odolné proti tajfunu. Rostou v bezpečí pod zemí. Tyto sladké brambory jsou plné komplexních sacharidů a vlákniny a mají dokonce o 150 % více aktivních antioxidantů než borůvky.“

Yukie Miyaguni, dietní specialista z ostrova, dodala pro Surrey Live, že tato superpotravina mnohdy místní obyvatele zachránila: „Okinawa měla období nedostatku jídla a zachránily nás vždy tyto brambory."

Jak Beni Imo vypadá

Nadzemní část se od běžných druhů sladkých brambor neliší. Jedná se o rostlinu s tenkou, dlouhou a pnoucí lodyhou, z které vyrůstají zelené srdčité listy. Její květy se objevují koncem léta nebo začátkem podzimu a jsou buď bílé nebo růžové. Pod zemí se vyvíjejí hlízy různé velikosti a nepravidelného tvaru, který je oproti běžným bramborám lehce do špičky. Pro Beni Imo je charakteristická intenzivní fialová barva v různých odstínech, od světle fialové až po téměř černou.

Proč jsou zdravé

Ve 100 g těchto sladkých brambor je pouhých 85 kalorií, dále 65 g vody, 0,25 g tuku, 20 g sacharidů (z toho 4,2 g cukrů), 3 g vlákniny a 1,6 g bílkovin. Beni imo jsou doslova nabité vitamíny A, B, C a E a z minerálních látek je zde vysoký podíl draslíku, vápníku, hořčíku, sodíku, železa, fosforu, chromu, molybddenu, mědi, jódu, manganu a zinku. Abyste využili této zdravé nálože, konzumujte je nejlépe i se slupkou. A jaké Beni imo poskytují zdravotní přínosy?

Posilují imunitu

Vzhledem k obsahu svých látek jsou tyto brambory výborné pro silný imunitní systém. Jedna porce pečených sladkých brambor vám poskytne nejen téměř polovinu denní potřeby vitaminu C, ale zároveň i 400 % (!) doporučené denní dávky vitaminu A.

Regulace krevního tlaku

Ve stejném množství je i 950 mg draslíku, tedy více než dvojnásobek množství v jednom banánu. Protože draslík pomáhá z těla odvádět přebytečný sodík a tekutiny, napomáhá snižování vysokého tlaku a chrání tím i před nadměrnou zátěží srdce.

Zdravé trávení

Beni Imo v sobě obsahují také velké množství vlákniny, v 1 bramboře je jí 6 g, která je nepostradatelná pro zdravé trávení. Jedná se o výbornou prevenci zácpy a vážných chorob jako je dnes například rakovina tlustého střeva. Tento druh brambor je také bohatý na rezistentní škrob, který podporuje v těle „dobré“ bakterie.

Podpora mozku

Díky obsahu cholinu a manganu mají fialové brambory i výborný vliv na funkci mozku. Cholin je základní živinou pro jeho růst a vývoj a pro syntézu neurotransmiteru acetylcholinu, který přenáší zprávy mezi buňkami. Mangan se váže na neurotransmitery a podporuje rychlejší pohyb elektrických impulsů v těle. Na dobrou paměť mají vliv přítomné antokyany.

Dobrý zrak

Beni imo pozitivně ovlivňují i zdraví očí a dobrý zrak. V tomto ohledu hrají důležitou roli karotenoidy, konkrétně alfakaroten, betakaroten, lutein a zeaxantin.

Pocit úlevy při artritidě

V případě, že řešíte bolesti způsobené artritidou, měly by se stát fialové brambory ve vašem jídelníčku favoritem. Je to díky obsaženému betakarotenu, hořčíku, zinku a komplexu vitaminů skupiny B. Vodu, ve které brambory uvaříte, využijte k obkladům na inkriminovaná místa, během brzké doby se dostaví značná úleva.

Odbourání stresu a únavy

Sladké brambory jsou i velikým pomocníkem na zmírnění stresu a úzkosti. Pro svůj obsah hořčíku zklidní mozek a veškeré psychické pochody. Právě nedostatek tohoto minerálu je s poruchami nálad a bolestmi hlavy často spojován.

