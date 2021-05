Tři důvody, proč dávat brambory do bot: Roztahují, tvarují a zbavují pachů

Brambory jsou skvělou přílohou k mnoha pokrmům. Málokdo ale ví, že své využití najdou i ve vašem botníku. Koupili jste si nové boty, které vás tlačí? Než se prochodí a roztáhnou, může trvat nějakou dobu. Tu lze ale podstatně zkrátit právě za pomocí brambor! Jejich schopnosti přitom sahají ještě dál…

Ten pocit zná snad každý. Koupíte si nové boty, číslo jejich velikosti se přesně shoduje s tím vaším, avšak během prvních dnů jejich nošení pociťujete, že vás bota na několika místech tlačí. To je vcelku běžný jev, který s každým dalším obutím slábne. Někdy ale trvá až nepříjemně dlouho, než se bota pořádně prochodí a roztáhne. V takovém případě mnoho lidí sahá po takzvaném ševcovském kopytu, které se do nových bot vkládá přes noc. Zakoupit jej lze téměř v každé prodejně s obuví. Alternativa takového pomocníka je ovšem mnohem levnější, a navíc ji má snad každý doma! Zkoušeli jste už do bot vkládat brambory?

Brambory zdaleka nemusíme využít pouze při vaření. Zdroj: paulista / Shutterstock.com

Oloupaná brambora boty roztáhne

Trik s bramborou vloženou do bot není žádnou novinkou. Hojně se jeho účinků využívalo už v dávné minulosti. Postupem času se na něj tak nějak pozapomnělo. Metoda je to přitom nesmírně jednoduchá. Stačí vzít bramboru, oloupat ji a následně ořezat tak, aby se do boty vešla. Poté se zabalí do papírové utěrky a vloží na noc do obuvi.

Z brambory se postupně začne uvolňovat vlhkost, kterou bota absorbuje. Ráno tak bude mnohem měkčí a snadněji si zvykne na tvar vaší nohy. Ten si také moc dobře zapamatuje a chození bude rázem mnohem příjemnější a nebude způsobovat puchýřky a nejrůznější oděrky. Tento postup se ze všeho nejvíce hodí pro koženou obuv, podobných výsledků lze však dosáhnout i u jiných materiálů.

Brambora zbaví boty zápachu

Během nošení bot se v nich mohou zrodit nejrůznější bakterie a mikroorganismy, které způsobují nepříjemný zápach. I s tím pomohou brambory. Stejně jako v případě roztahování bot, i zde bude v hlavní roli oloupaná brambora obalená v papírové utěrce. Brambory mají úžasnou schopnost pohlcovat pachy. Když ji tedy vložíte na noc do boty, další den nemusíte mít sebemenší obavy o to, že by se z vaší obuvi či přímo vašich chodidel linul nepříjemný zápach.

Brambory pomohou roztáhnout nové boty Zdroj: Dudaeva / Shutterstock.com

Koženým botám vrátí zašlý lesk

Na trhu existuje nepřeberné množství produktů, které jsou určené na leštění kožených bot. Stejně účinné a mnohem ekologičtější je ale využití schopnosti brambor. Oloupanou hlízou zkrátka a jednoduše boty přeleštěte. Stopy škrobu, které může brambora zanechat, dočistěte pomocí měkkého hadříku. V zimním období brambora odstraní z bot posypovou sůl, jindy zase pomůže s odstraněním skvrn od deště.

