Když teď necháte brambory naklíčit před výsadbou, budete sklízet mezi prvními

Chcete letos sklízet vlastní domácí brambory? Poradíme vám, jak na jejich pěstování. Pokud se chcete dočkat bohaté úrody, neopomeňte jejich klíčení, pro které právě nastal ten správný čas.

Nechutnají vám kupované brambory? Zajistěte si vlastní zásobu a můžete se těšit na vlastnoruční sklizeň. Pěstování brambor zvládne i začínající zahradník, protože se nejedená o nic složitého. Jediné, co budete potřebovat, je vhodný prostor, jímž nemusí být jen záhon na zahradě. Brambory můžete pěstovat i na terase či balkóně. Hlavně nepodceňujte výběr kvalitní sadby, kterou je možné podpořit klíčením. Díky tomu se totiž dočkáte časnější sklizně. Pokud budete pěstovat rané brambory, budete sklízet už během června.

Vše o pěstování brambor se dozvíte v tomto videu:

Začněte již v únoru

V případě, že se chcete dočkat včasné sklizně, měli byste začít s předklíčením sadbových brambor už nyní v únoru, a to až do počátku března. Nejlépe volte rané a velmi rané sadbové brambory. Velmi rané odrůdy mají dobu vegetace do 90 dní a mezi nejznámější patří například Anuschka, Impala, Corinna či Colette. Rané brambory mají vegetační období do 110 dní a pořídit si můžete odrůdu Adéla, Belana, Marabel, Esmee či Vysočina.

V případě, že se chcete dočkat včasné sklizně, měli byste začít s předklíčením sadbových brambor už nyní v únoru. Zdroj: Shutterstock

Nechat brambory klíčit je nezbytné

Připravte si nízkou lísku nebo mělkou bedýnku, na dno rozložte tenkou vrstvu vlhké rašeliny nebo perlitu a na ně poskládejte brambory tak, aby část hlízy s více očky směřovaly vzhůru. Větší brambory můžete překrojit i napůl, ale každá část musí obsahovat potřebná očka.

Důležité je světlo a teplota

Následně brambory umístěte na místo s dostatečným množstvím světla, které je pro tvorbu klíčků naprosto nezbytné. V šeru či na tmavých místech by se klíčky vytahovaly a nebyly by kvalitní. Při předklíčení brambor je nutná teplota okolo 14 °C. Občas brambory mírně zavlažte, ideální je rosení.

Zhruba týden před výsadbou na záhon je dobré snížit teplotu na cca 7 °C, díky tomu hlízy připravíte na venkovní teplotu půdy. Klíčky vyraší za zhruba tři až čtyři týdny dle zvolené odrůdy. Brambory by měly vytvořit silné klíčky dlouhé zhruba 2 cm, a to se základy kořínků v podobě hrbolků.

Každá odrůda má zcela charakteristický typ klíčků, které se liší velikostí, barvou, tvarem či ochmýřením, takže pokud si necháváte klíčit více odrůd dohromady, snadno je před sázením můžete roztřídit. Poté je lze za mírného a suchého počasí zasadit do kypré a odplevelené půdy.

Vychytávka na brambory s obaly od vajec

K naklíčení sadbových brambor můžete velice snadno využít použité obaly od vajíček. Postup je v podstatě stejný a ve výsledku s nimi můžete brambory rovnou sázet do připraveného záhonu či truhlíku. Brambory do nich posaďte vždy očky nahoru.

K naklíčení sadbových brambor můžete velice snadno využít použité obaly od vajíček. Zdroj: shutterstock.com

Naklíčené brambory můžete i zakořenit

Abyste se dočkali brzké sklizně, je dobré nechat naklíčené hlízy před samotnou výsadbou zakořenit. Měli byste být však maximálně opatrní, abyste klíčky zbytečně nepoškodili. Brambory s klíčky zhruba 10 dní před výsadbou prosypte kvalitním substrátem nebo prosátým, správně rozleželým kompostem, do něhož si brzy zapustí kořínky.

Zakořeňovat můžete předklíčené hlízy i do kořenáčů nebo kelímků, které mají na dně otvor. Zasypejte je vlhčí zeminou nebo rašelinou a zhruba za 5 až 7 dní se vytvoří bohaté kořeny a základy budoucích stonků.

Zdroje: www.homebydleni.cz, www.zahradkarskaporadna.cz, www.hobby.instory.cz