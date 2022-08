Proč si naše babičky přikládaly na oči plátky brambor

Oteklé oči a váčky pod očima čas od času potrápí každého z nás. Důvody mohou být různé, důležité je vědět, jak se otoků co nejrychleji zbavit. Vyzkoušejte triky známé odnepaměti.

Nejrychlejší první pomocí je obyčejná polévková lžíce. Vezměte dvě a dejte je na pár hodin nebo ideálně do druhého dne do lednice. Jakmile ráno vstanete, přiložte si je na oči a nechte je tak dlouho, dokud budou příjemně chladné. Otoky rozhodně poleví. Jediné, co nesmíte, je dávat lžíce od mrazáku. Ublížilo by to jemné kůži na víčkách.

Chlazená lžička přinese úlevu. Zdroj: Shutterstock

Okurkové plátky

Blahodárné účinky okurky není třeba představovat. Stačí dobře vychlazenou salátovou okurku nakrájet na širší plátky a přiložit na víčka. Asi 10 minut zůstaňte v klidu a relaxujte. Jakmile plátky přestanou chladit, klidně postup ještě jednou zopakujte s dalšími plátky, rozhodně vám prospěje. Na závěr oči omyjte vodou a osušte. Úlevu pocítíte už po pár minutách.

Plátky okurky si na oči dávejte i preventivně. Zdroj: Profimedia

Pomůže mléko

Cítíte se po probuzení oteklí, včetně očí? Vyndejte z lednice mléko, nalijte ho do misky a namočte v něm dva kosmetické tampony. Vraťte se do postele, zavřete oči a tampony dejte na opuchlé oči. Odpočívejte asi 5 minut. Mléko otoky zklidní a působí pozitivně i na pleť. Na závěr oči opláchněte vlažnou vodou.

Bramborový trik

V každé české rodině nikdy nechyběly brambory. Jejich prospěšnost objevily naši předci už před staletími, včetně použití jako obklad. Pro zmírnění otoků a váčků pod očima oloupejte jednu velkou bramboru, nakrájejte ji na plátky a vložte asi na půl hodiny do lednice. Poté studené plátky přiložte na oteklé oči minimálně na 10 minut. Brambory si naše babičky přikládaly na oči i ke zmírnění tmavých kruhů pod očima. Pomáhají, jak zmíněné plátky, tak čerstvě nastrouhaná a vychlazená brambora.

