Takhle ve Švédsku v zimě vaří brambory. Je to zdravotní zázrak!

Brambory jsou běžnou součástí našeho jídelníčku. Díky vysokému obsahu vitaminů, vlákniny a dalších živin se řadí mezi důležitou potravinu pro zdraví organismu. Vyzkoušejte si z nich připravit krémovou polévku, která je považována za zdravotní zázrak pro lidské tělo!

Nejzdravější forma přípravy brambor je vařená, kdy brambory neobsahují vůbec žádný tuk, a naopak jsou velkým zdrojem energie i mikroživin. Vláknina, jež je v bramborách hojně zastoupena, podporuje správnou funkci trávicí soustavy. Pokud budete vařit brambory ve slupce, množství vlákniny se ještě o něco zvýší.

Zdroj vitaminu B a C

Citrusové plody jsou proslulé vitaminem C, ale najdete ho také i v obyčejných bramborech. Vitamin C podporuje imunitní systém, který může být v zimním období oslabený. Druhou funkcí vitaminu C je tvorba pojivové tkáně, která zajišťuje správné fungování kloubů, zatímco vitamin B napomáhá dobré funkci nervů, a proto je často spojován s dobrým duševním zdravím.

Brambory obsahují nejvíce prospěšných látek, když jsou uvařené ve slupce. Zdroj: shutterstock.com

Bramborová šťáva prokrvuje

Možná byste to neřekli, ale bramborová šťáva má podle vědců skvělé protizánětlivé účinky. Pokud trpíte artritidou nebo jinými zánětlivými bolestmi, pak jsou brambory na tom pravém místě. Bramborová šťáva totiž dokáže zvýšit krevní oběh po celém těle. Zároveň je zásaditá a účinně zabraňuje vzniku kardiovaskulární choroby. Pozitivně bojuje také proti ekzémům, akné a podrážděné kůži.

Uzdravení nemocných ledvin

Jestliže trpíte pankreatitidou nebo onemocněním ledvin, zkuste konzumovat bramborovou šťávu častěji. Brambory jsou vhodné také pro lidi s cukrovkou a vysokým krevním tlakem. Jejich konzumací můžete zamezit vzniku vápenatých kamenů, které se tvoří v močových cestách.

Bramborová šťáva je skvělá hned na několik zdravotních neduhů. Zdroj: Shutterstock

Podpora léčby rakoviny

V červených a fialových bramborách jsou podle vědeckých studií obsaženy antokyany, jež dokáží zastavit růst rakovinotvorných buněk. Naopak žluté a oranžové brambory jsou dobré na zrak díky zeaxantinu.

Krémová zdravá polévka

Podrobný postup vaření polévky můžete vidět ve video receptu:

Budete potřebovat jednu větší bramboru, cibuli, červenou řepu, dvě mrkve, dva stroužky česneku, citronovou šťávu, olej, sůl a pepř. Nejdříve nakrájejte na kostičky bramboru, cibuli, řepu, mrkve a česnek.

V pánvi se 2-3 lžícemi oleje opečte cibuli po dobu 3 minut. V intervalech po dvou minutách přidávejte mrkev s česnekem, brambor a na závěr řepu. Zeleninu zalijte 1,5 l horké vody a vařte do té doby, dokud zelenina nebude zcela měkká. Poté ji rozmixujte, přidejte citronovou šťávu vymačkanou z půlky citronu, osolte a opepřete.

Zdroje: vimcojim.cz, epochtimes.cz, blesk.cz