Starodávný čistič ledvin, který nic nepřekoná: Získává se na jaře z břízy

Březová míza neboli „nápoj bohů“ je zázračný dar přírody, a kromě jiného i vynikající čistič ledvin. Stejně tak vás udělá krásnější, protože má skvělé detoxikační a regenerační účinky. A právě teď na jaře ji můžete využít v očistných kúrách.

Březovou mízu získanou z kmene břízy vědci považují doslova za perfektní jarní životabudič, který je využíván již po dlouhá staletí. Právě nyní je možné ze stromů břízy bělokoré získat chutnou nasládlou mízu, a to zhruba až do konce měsíce dubna.

Když se bříza na jaře probouzí

Stromy se totiž probouzejí po zimním období k životu a mají v sobě mízu plnou minerálů a mnoha léčivých látek, které načerpaly z půdy a profiltrovaly je kořeny. Březová míza se získává navrtáním kmenů bříz a používá se v přírodní formě, nijak neředěná. Pokud však nemáte na zahradě svou vlastní břízu, raději si tuto vzácnou tekutinu kupte, nejenže byste zbytečně poranili strom, ale hrozila by vám i zbytečná pokuta.

Jak se získává z břízy vzácná tekutina, se podívejte ve videu:

Jak se získává březová míza

Čerstvá míza se získává z urostlého zdravého a silného stromu s průměrem kmene nad 30 cm. Na začátku jara se vrtákem o síle asi 6 mm opatrně vyvrtává do stromu díra do hloubky asi 4 až 5 cm. Následně se zasune do otvoru trubička, hadička nebo brčko a nechá se šťáva odtékat do předem přidělané nádoby ke kmeni. Z jedné břízy se vždy odebírá maximálně 1 litr mízy.

Strom po zákroku se musí důkladně ošetřit!

Když míza vykape, měl by se strom řádně ošetřit. Ochrání se tak před mnohými chorobami či škůdci. Do otvoru se zasune dřevěný špalíček a rána se zatře štěpařským voskem.

Čerstvá březová voda se musí rychle spotřebovat. Zdroj: 5PH / Shutterstock.com

Pozor! Když není strom váš, potřebujete povolení!

Protože je v České republice a dalších evropských státech sběr březové mízy zakázán, je nutné mít k jeho sběru náležité povolení nebo svolení majitele. V opačném případě byste se vystavili porušení zákona na ochranu přírody a také zákona lesního.

Zkuste březovou mízu od prodejců

V současné době je tento zdravotní elixír také k dispozici ke koupi v lékárnách a obchodech se zdravou výživou. Využít můžete i mnohé e-shopy. Nejčastěji se k nám dováží březová míza z Ukrajiny, Ruska, Lotyšska a Estonska, kde je její sběr legální. Navštívit můžete i sady s řízenou a kontrolovanou těžbou březové mízy.

Perfektní čistič ledvin

Březová míza má účinků přehršel, ale v první řadě je absolutním ochráncem ledvin, protože působí na celkový metabolismus vody v těle. Napomáhá jejich správné funkci a předchází tak vzniku kamenů a mnoha dalších ledvinových onemocnění. Velmi pozitivně se osvědčila při léčbě infekcí močových cest a vylučovacích orgánů. Stejně tak účinně předchází tvorbě močových kamenů. Březová šťáva totiž působí močopudně a odvádí přebytečnou vodu z těla.

Díky svému obsaženému množství účinných a zdraví prospěšných látek řadí březová míza do kategorie superpotravin. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

A co ještě březová míza umí?

Díky svému obsaženému množství účinných a zdraví prospěšných látek se řadí březová míza do kategorie superpotravin. Je bohatá na organické kyseliny, enzymy, cukr, vápník, magnesium, železo a mnoho dalších cenných látek.

Její konzumace pomáhá při potížích s játry, ledvinami, při anémii, bolestech hlavy, při opakovaných zánětech průdušek, tuberkulóze i dráždivém kašli. Její blahodárné účinky jistě ocení i všichni revmatici a lidé s artritidou. Při vnější aplikaci podpoří také růst a kvalitu vašich vlasů a nehtů.

Jak březovou mízu užívat

Nejlepší je užívat ji hned ráno na lačno. Zpravidla se pije 2 týdny v rámci detoxikační kúry nebo obecně pro posílení organismu. Kúru je vhodné opakovat každý rok na jaře, tedy v době sběru. Má ovšem krátkou trvanlivost, a proto ji skladujte v ledničce a spotřebujte ji do 5 dnů od sběru, anebo do uvedeného data spotřeby. V průběhu kúry se vyvarujte alkoholu, omezte pití kávy a dbejte na zdravě vyvážený jídelníček.

Zdroje: www.living.iprima.cz, www.vitalweb.cz, www.vitalia.cz