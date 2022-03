Navrtáváte stromy a sbíráte březovou vodu? Pozor, mohli byste narazit

Březová voda je po staletí oblíbená díky svým blahodárným účinkům na zdraví i krásu. Často je doporučována pro své detoxikační a regenerační účinky při očistných kúrách. Jestliže nemáte vlastní břízu, raději si březovou šťávu sami nestáčejte. Poranili byste strom a vám by hrozila možná pokuta.

Nastalo období, kdy lze ze stromů břízy bělokoré získávat lahodnou nasládlou tekutinu, a to až zhruba do konce dubna. Právě v tuto dobu se břízy po dlouhé zimě probouzejí k životu a natahují mízu plnou minerálů a jiných cenných látek, které stromy načerpaly z půdy a profiltrovaly je svými kořeny.

Bříza to s mízou umí

Bříza přes svůj kořenový systém nejprve přefiltruje obyčejnou vodu, kterou zbaví všech toxinů, následně ji obohatí organickými látkami, živinami, vitamíny, minerály a na závěr ji v listech nabije sluneční energií. Březová voda je opravdu 100 % rostlinná voda a žádným způsobem nezatěžuje trávicí soustavu. Organické látky na sebe vážou stopové prvky a pohotově je dopraví do všech buněk lidského těla.

Březová voda zažívá boom

Své příznivce si tento vzácný elixír získal díky unikátnímu složení, protože obsahuje velké množství účinných a zdraví prospěšných látek. Díky tomu se právem řadí do kategorie superpotravin. Březová míza je většinou známá pro vnější užití na podporu růstu vlasů a proti lupům. Zároveň je však bohatá na cukr, organické kyseliny, enzymy, vápník, magnesium, železo a mnoho dalších cenných látek. Její konzumace výborně ovlivňuje léčbu močových kamenů, žaludečních potíží a vředů na dvanácterníku. Pomáhá při potížích s játry, ledvinami, při anémii, bolestech hlavy, při opakovaných zánětech průdušek, tuberkulóze i dráždivém kašli. Její účinky ocení i revmatici a lidé s artritidou. Získaný výtažek je sladký a je bez zápachu.

Jak se březová voda získá?

K získání březové vody je opravdu nutné narušit kmen stromu, jinak není možné se k míze dostat. Po navrtání menší dírky se do ní vloží odtokové brčko, kterým březová voda odkapává do nastavené nádoby. Po ukončení by se otvor měl ucpat březovou větvičkou a natřít propolisovou mastí. Jakékoliv odčerpání stromové mízy však představuje vážný zásah do kondice stromu a jeho růstu. Při nesprávném odběru může strom i uhynout!

Ke sběru březové vody potřebujete povolení

V České republice a dalších evropských státech je sběr březové mízy zakázán. Případná svévolná těžba březové vody je porušením zákona na ochranu přírody i porušením lesního zákona. Můžete si zkusit obstarat náležité povolení pro amatérské pouštění žilou stromům, ale není to vůbec jednoduché. Když si budete chtít mízu nasbírat, tak jedině na vašem stromě nebo se svolením jeho majitele. Kdybyste to totiž zkoušeli ve volné přírodě, hrozila by vám zbytečná jednání s ochranáři, hajnými a policisty, které by ve výsledku mohly skončit tučnou pokutou.

Stáčení je možné ve specializovaných sadech s řízenou a kontrolovanou těžbou. Zdroj: shutterstock.com

Pořiďte si březovou vodu od prodejců

Březovou vodu si můžete zakoupit ve zdravé výživě či lékárně. Nejčastěji se březová šťáva dováží z Ruska, Ukrajiny, Estonska či Lotyšska, kde je její sběr povolený. Stejně tak je stáčení možné ve specializovaných sadech s řízenou a kontrolovanou těžbou.

