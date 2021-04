Navrtejte kmen břízy. Za den získáte blahodárnou tekutinu, která pročistí tělo

Čerstvá březová je skutečným mokem bohů, jak by řekli naši předkové. Bohužel má velmi krátkou dobu trvanlivosti. Proto je lepší si z ní vyrobit sirup, jenž se dá skladovat dlouhodobě. Díky detoxikačním účinkům se pití březové šťávy nebo mízy používá při očistných kúrách. Míza či šťáva se v minulosti využívala pro svoji sladkou chuť i léčebné a regenerační účinky.

Teď je ten ideální čas: Březová míza se dá sbírat jen po dobu několika málo dní zjara. Nejlepší období je to, kdy stromům ještě neraší listy a kmenem stromu a větvemi proudí životadárná míza. Extrakt, který se zachycuje ze stromu, chutná sladce, obsahuje dost cukru a je bez zápachu.

Sběr je hotová alchymie

Míza se sbírá v období teplých dní a studených nocí (obvykle od poloviny března do poloviny dubna podle geografických podmínek), kdy míza intenzivně proudí mezi jednotlivými částmi stromu. Bylináři, kteří tvrdí, že sbírají mízu po celý rok, vám proto nikdy nemohou nabídnout skutečně účinnou březovou vodu.

Bříza by neměla být moc stará, a měla by mít průměr kmene nejméně 20 cm, aby strom nebyl poškozen. Obecně se za nejlepší pro sběr vody považují tlusté větve rostoucí z jižní strany stromu, ale z praktických důvodů se vrtá většinou do kmene ve výšce zhruba půl metru.

čerstvá březová voda se musí rychle spotřebovat Zdroj: 5PH / Shutterstock.com

Nejprve je dobré zjistit, je-li v bříze míza, takže se nejprve pokuste něčím ostrým píchnout do stromu. Pozorujte, jestli se neobjeví kapka. Pokud ano, zvolte jeden z možných způsobů.

Do kmenu stromu se navrtá zhruba třícentimetrový otvor, kam se šikmo vsune seříznutá trubička. Pod ni se umístí nádoba, do které bude míza odkapávat – sklenice nebo jakákoli jiná nádoba, kterou lze šetrně, ale pevně připevnit ke stromu. Nádobu nezapomeňte přikrýt, aby do ní nenapadaly zbytečně nečistoty a kousky kůry.

Může vás zajímat Zahrada Sedmero léčivých plevelů na salát, do smoothie i polévky 7 Zdraví Březové listí posílí zdraví

Jiným způsobem “vyšťavené” břízy je vyříznutí úzkého proužku kůry, do tvaru písmene V, jehož velikost by neměla přesáhnout čtvrtinu obvodu stromu a šířka zářezu 1 cm. Pod spodní bod se připevní kousek plechu, prohnutý do korýtka, kudy šťáva odkapává. To proto, abychom břízu nepoškodili, mohla se zahojit a neuschla.

Posledním způsobem, který zní nejdrastičtěji, ale je bohužel i nejvíce využíván, je navrtání stromu aku vrtačkou. Stejně dobře a citlivěji však poslouží i nebozízek.

Obrňte se trpělivostí, stojí to za to!

Mějte na paměti, že musíte být trpěliví – voda z břízy odkapává pomalu, takže sběr trvá celý den. A nezapomeňte ani na strom – po proceduře byste jej měli pořádně ošetřit – nejlepší by bylo otvor ucpat štěpařským voskem nebo stromovým balzámem.

Ze stromu jste totiž pro vaši ozdravnou proceduru odčerpali pět, v některých případech až dvacet procent mízy. Kolik ji skutečně odteklo ovšem laik nepozná také proto, že každý strom je jiný – stářím, množství mízy i dispozicemi.

Březová voda se dá dále zpracovat v trvanlivý sirup, a i ten lze dle libosti dochutit Zdroj: morisfoto / shutterstock.com

Respekt ke stromu i zákonu

Lidé jsou i díky médiím informováni o síle březové vody a ve velkém ji sbírají. Používají ale špatnou techniku a břízy tím ničí. Dochází proto k podobné škodě, jako třeba u sběru oblíbeného medvědího česneku. I zde přišel ohromný boom a lidé berou lesy útokem a trhají rostliny hlava nehlava.

Přestože odběr mízy prý stromům neškodí, někteří ho přirovnávají k úkonu, kdy člověk daruje krev. Navíc je tento úkon trestný, takže musíte dodržovat jistá pravidla a k jejímu sběru potřebujete povolení.

Bez povolení majitelů lesů nebo jejich správců (jako je například státní podnik Lesy České republiky) je totiž těžba březové vody porušením lesního zákona i zákona na ochranu přírody a krajiny. Získat takové povolení pro amatérské pouštění žilou stromům přitom není snadné.

Blahodárný detox

Pokud jste se rozhodli pro detoxikační vyčištění organismu březovou vodou, měli byste popíjet alespoň jednu skleničku tohoto nápoje denně, nejméně po dobu 15 dnů, ideálně až tři týdny. Během detoxikace bychom se měli vyvarovat alkoholických nápojů a všeho, co obsahuje kofein, což jsou čaje a káva. Samozřejmě ale můžete vytrvat i déle. Jak jsme již upozornili, protože trvanlivost čerstvé březové vody je velmi krátká, musí být uskladněna v lednici a spotřebována maximálně do pěti dnů. Ale ani poté ji nevyhazujte, to, co zbyde, se dá zpracovat na trvanlivý sirup.

Ten se získává odpařováním a je ideální místo cukru třeba na doslazení čaje. Zde se však představivosti meze nekladou – šťávu je možné dochutit například trochou zázvoru, medem nebo malinovým sirupem.

Březová voda obsahuje kromě vitamínů C a B i velké množství minerálních látek, jako jsou draslík, vápník, hořčík, zinek, fosfor a železo. Pomáhá na zlepšení stavu pleti a vlasů, zlepšuje činnost trávicí soustavy, ledvin a jater.

Obsahuje látku saponin, která se vyskytuje rovněž v ženšenu a je prospěšná pro kardiovaskulární systém.

V březové vodě jsou obsažené i aminokyseliny, kyselina listová, citronová a fruktóza.

Přírodní medicína doporučuje březovou kúru tehdy, máte-li problém s ledvinami či ledvinovými kameny. Působit navíc i preventivně u lidí, kteří mají sklony k problémům s ledvinami, ale i játry, která dokáže voda očistit a stimulovat jejich práci. Její pití je doporučeno i pro posílení imunity a užitečná může být při různých sezónních únavách.

Zajímavost

V Rusku, Skandinávii ale také na Pobaltí je březová voda tradičním lékem na mnoho vnitřních neduhů.

Chcete-li vyzkoušet březovou vodu trochu jinak, připravte si lahodné smoothie s březovou vodou. Do mixéru vložte hrst bobulovitého ovoce, banán, plátky mandlových lupínků a březovou vodu. Vše rozmixujte a popíjejte třeba jako vydatnou snídani nebo kdykoli během dne pro dodání energie.

Březová voda na pití je dostupná i v podobě mladého burčáku nebo chcete-li březového vína, jde o příjemné osvěžení v horkých letních dnech, klasickým nápojům z hroznů se však chutí ani zdaleka rovnat nemůže.

Zdroje: zeny.iprima.cz, epochaplus.cz, pfaf.org