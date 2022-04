Správný postup, jak navrtat břízu a vytáhnout z ní zázračnou březovou vodu

Březová voda je blahodárnou tekutinou, která má mnoho využití. Právě nyní je ideální doba na její sběr, a proto, máte-li na zahradě vlastní břízu, můžete se pustit do „těžby” mízy, která se v jejím kmeni skrývá. Víte, jak na to?

Zdroje: pestujme.cz, zeny.iprima.cz, vitalia.cz

O účincích březové vody a jejím blahodárném vlivu na lidské tělo padlo už mnoho. Populární míza z břízy je k dostání v mnoha obchodech se zdravou výživou, kde si ji může každý pohodlně zakoupit a čerpat z jejích pozitiv. Jenže cena březové vody není vždy úplně nízká, a tak si její nákup každý dvakrát rozmyslí. Získat ji ale můžete i jinak, a to přímo ze stromu břízy. Je to nesmírně snadné a zároveň vám bude čerstvá březová voda celé jaro neustále k dispozici.

Čerstvá březová voda se musí rychle spotřebovat. Zdroj: 5PH / Shutterstock.com

Sběr březové vody

V první řadě je třeba zmínit, že březovou vodu není možné sbírat z jakékoliv břízy, na kterou narazíte. Tedy pokud nemáte břízu na své zahradě. „Těžba” březové vody bez povolení správců lesů anebo jejich majitelů je totiž zakázána a je považována nejen za porušení lesního zákona, ale také za porušení zákona na ochranu přírody a krajiny. Při bezhlavém odebírání březové vody z břízy totiž může dojít až k uhynutí stromu. Vždy tedy odebírejte mízu z břízy, která se nachází na vašem pozemku, a vždy čerpejte jen rozumné množství tekutiny a neodebírejte si březovou vodu „do zásoby”. V chladničce stejně vydrží čerstvá maximálně čtyři dny.

Březová voda a její účinky

Míza z břízy je jedním z mnoha zázraků přírody. Je plná vitamínů a minerálních látek, díky čemuž má blahodárný vliv na lidský organismus. Obsahuje vysoké množství železa, vápníku, fosforu, draslíku a také vitamínů C a B.

Konzumace březové šťávy posiluje imunitu, má příznivý vliv na játra, napomáhá k přirozené detoxikaci organismu a mimo jiné také zabraňuje nadměrnému pocení. Pozitivně ovlivňuje i kvalitu kůže a kvalitu vlasů. Má protizánětlivé účinky a snižuje hladinu cholesterolu v krvi.

I přes obrovské množství pozitivních účinků březové vody by se její konzumaci měli někteří lidé vyhnout. Zvláště pak ti, kteří trpí alergií na pyl z břízy, nebo ti, jež se potýkají s onemocněním srdce či ledvin. U zdravého člověka se doporučuje užívat zhruba 250 mililitrů březové vody denně.

Březová voda na vlasy

Zázračnou tekutinu z břízy ale nemusíte užívat jen vnitřně. Její pravidelnou aplikací na obličej můžete dosáhnout vypnutější pleti a také se zbavíte akné. Při užití ve vlasech zase zbavuje lupů a zabraňuje vypadávání vlasů. Stačí si jen omýt vlasy šamponem a pak do nich jemně březovou vodu vmasírovat a vlasy vysušit. Tento rituál opakujte ideálně obden, abyste dosáhli co nejlepších výsledků.

Březová voda se dá dále zpracovat v trvanlivý sirup, a i ten lze dle libosti dochutit. Zdroj: morisfoto / shutterstock.com

Jak získat březovou vodu

„Těžba” březové vody je nesmírně snadná. Stačí do mechové či bradavičnaté břízy vyvrtat zhruba 3 centimetry hlubokou díru, do které se následně vloží dostatečně široká trubička. Z ní by během chvilky měla začít míza vytékat. Potřebné množství odchytejte do připravené sklenice, trubičky ze stromu odstraňte a díru uzavřete například špuntem z korku nebo dřevěným klínem. Jak bylo zmíněno, je třeba odebírat jen určité množství. Ze stromu proto nikdy neodčerpejte více jak 1 litr březové vody, aby neutrpělo jeho zdraví!