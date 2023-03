7 triků, jak se zbavit břišního tuku: Důležitou roli v nich hraje denní světlo

Hubnutí břišního tuku nepatří mezi nejoblíbenější činnosti, ale zároveň to nemusí být taková dřina, jak si myslíte. Vyzkoušejte triky, které slibují skvělé výsledky. Jejich kombinací budete k vysněné postavě zase o krůček blíž! Jakou roli v tomto procesu hraje světlo?

Stojíte před zrcadlem, snažíte se zapnout poslední knoflíček u kalhot, zadržujete dech a zatahujete břicho. Konečně se to podaří, ale napnutý kus látky kolem boků a břicha naznačuje, že je čas začít se sebou něco dělat.

Zbavit se tuku v oblasti břicha není jednoduché, a přitom je to partie, se kterou bojují téměř všechny ženy i muži. Naštěstí nic není nemožné a kombinace správné motivace, pestré stravy, změny jídelních návyků a hlavně několika triků vám zbavit se břišního tuku pomohou.

Zbavte se tloustnoucích zlozvyků

Snažíte se, chroupete salát, ale jste stále unavení a ručička na váze ukazuje spíš vyšší hodnoty, než aby klesala. Možná za to mohou naučené rutiny, anebo dokonce zlozvyky, kterých se nedokážete zbavit a hubnutí se nedaří.

Těsně po probuzení je dobré vypít sklenici vlažné vody a doplnit tělu tekutiny, pak je vhodné začít den zdravou snídaní. Zdroj: shutterstock

Snídaně je základ

Další chybou, kterou se dopouštíte, je absence snídaně. Ohledně důležitosti snídaně se vedou letité diskuse. Někteří lidé začínají až obědem a vyhovuje jim to. Pokud však nemáte zaběhlý zdravý styl stravování, je mnohem lepší vybudovat si zdravé návyky, k nimž zdravá snídaně rozhodně patří. Nepřepadne vás pak večer nebo odpoledne vlčí hlad, kdy sníte vše, na co přijdete. Navíc tělu po celé noci dodáte potřebnou energii k fungování a nastartujete metabolismus. Snídání navíc omezujete tvorbu kortizolu, což je stresový hormon, který se uvolňuje po probuzení a má velký podíl na přibírání na váze.

Mobily odložit

Dalším zlozvykem, který vám pomyslně přidává kila navíc, je kontrola mobilu ihned po probuzení. Většinou totiž nezůstane jen u zběžného podívání, doba, kterou strávíte ráno na mobilu, se často protáhne na několik desítek minut, které byste mohli využít mnohem lépe.

Například přípravou zdravé snídaně, anebo ranním protažení. Ono protažení vás totiž skvěle nastartuje do celého dne a rozproudí energii. Zkuste to příště jinak. Po probuzení roztáhněte závěsy a vpusťte do místnosti světlo. I blahodárné sluneční paprsky vám pomohou nastartovat den lépe, než umělé světlo z mobilu. Navíc vás nabije dobrou náladou a dodá vám energii právě k ranní rozcvičce, po které si rádi připravíte lahodnou snídani.

Zkuste svůj den začít jinak než kontrolou telefonu. Zdroj: shutterstock

Zase ty cukry

Vyřaďte z jídelníčku všechny jednoduché cukry z průmyslově zpracovaných potravin. Když vás bude honit mlsná, klidně si dejte jablko nebo kus čerstvého ovoce, v žádném případě ale nezajídejte hlad čokoládovou tyčinkou. Nemusíte se při pečení nutně omezovat na umělá sladidla ve snaze vyhnout se cukru, to také není dobře. Spíš se zamyslete nad recepty, které do svého jídelníčku nově zařadíte a používejte menší množství cukru oproti původnímu receptu.

Vydatná snídaně a vyvážený jídelníček během dne vás odradí od nočních nájezdů na ledničku. Zdroj: shutterstock

Oblečení dělá divy

Možná to zní směšně, ale nesnažte se za každou cenu nasoukat do o čísla menšího oblečení. Za prvé se nebudete cítit komfortně, za druhé příliš těsné oblečení v oblasti břicha vám může způsobit pálení žáhy a za třetí, pokud budete mít na sobě nepohodlné těsné oblečení, méně pravděpodobně se donutíte k tomu, abyste šli z práce domů pěšky, nevyužili výtah a šli místo toho po schodech.

Kdo spí, ten hubne

Znáte pořekadlo, že ranní ptáče dál doskáče? A možná u toho i zhubne. Válení se v posteli do oběda vám vysněnou postavu nepřinese. Raději dbejte na kvalitu spánku, než na lenošení v posteli. Pokud je spánek kvalitní, během něhož se tělo regeneruje a může i hubnout, stačí 8 hodin. Lidé, kteří spí déle, jsou podle studií náchylnější ke kardiovaskulárním nemocem nebo k výskytu cukrovky.

Denní světlo v ložnici

Pokud je pro vás těžké ráno vstát, zapomeňte na blackout závěsy a vpusťte do ložnice denní světlo. Přirozeně se tak ráno nastartuje váš organismus a zároveň i metabolismus. Ten má samozřejmě na hubnutí naprosto zásadní vliv.

Zkuste meditaci

K hubnutí vám může velmi výrazně pomoci i meditace. Pár minut, kdy si vyhradíte čas jen na sebe a necháte proudit myšlenky, zklidníte dech, umí udělat s tělem i psychikou divy.

