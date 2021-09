Co způsobuje brnění rukou a jaké bylinky by na něj mohly pomoci?

Pocity brnění nebo mravenčení rukou zažil asi každý. Stačí se udeřit do brňavky nebo si končetinu přeležet. Co když vás ale ruce brní pravidelně? Jaké bylinky by vám mohly pomoci?

Naše dlaně, prsty, ale i zápěstí jsou vybaveny složitou strukturou nervů, šlach a svalů, díky kterým můžeme vykonávat jemné manuální práce. Někdy stačí ruce přetížit a ty se nám pak „odmění" nepříjemným brněním nebo mravenčením. Pokud vás ruce brní po cvičení nebo po odložení nákupních tašek, je to v pořádku. Vrací-li se nepříjemný pocit často a nečekaně, může to znamenat, že se s tělem něco negativního děje.

Co způsobuje brnění rukou

Důvodů brnění rukou může být několik. Může jít o utlačený nerv, který žíly ztrácejí možnost okysličit. V tomto případě stačí zakroužit zápěstím a dlaně si promasírovat. Častou příčinou je nedostatek hořčíku a vitaminů skupiny B. „Hořčík přispívá k normální činnosti nervové soustavy, může pomoci zmírnit stresové příznaky, jako jsou únava, podrážděnost, nespavost, poruchy soustředění, svalové napětí a bolesti,“ radí psycholožka a nutriční poradkyně Zuzana Douchová. Do jídelníčku zařaďte více ořechů, semínek, luštěnin, mineralizované vody nebo si kupte kvalitní výživový doplněk.

Brněním rukou často trpí lidé pracující v kanceláři. Zdroj: HENADZI KlLENT/Shutterstock.com

Pozorujte tělo

Brnění rukou může ukazovat na závažnější choroby. „Symetrické brnění má spíše celkové příčiny, jednostranné brnění způsobuje častěji periferní příčina. V některých případech stačí změna polohy při spánku, změna pracovního režimu, dostatek spánku a relaxace. Pokud se brnění opakuje, obtěžuje a ruší při běžných nebo pracovních činnostech, eventuálně je spojené s dalšími příznaky, je na čase kontaktovat praktického lékaře. Ten je schopen na základě anamnézy a základních vyšetření navrhnout opatření nebo zprostředkovat další odborné vyšetření,“ doporučuje Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. z Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty UK v Praze.

Vyhřezlá ploténka

Cítíte-li, že se vám špatně dýchá, máte zablokovaná ramena, lopatky a brnění se objevuje náhodně, je možné, že máte vyhřezlou ploténku. V tomto případě je nutná rehabilitace, obstřiky, vodoléčba a elektroléčba. Problémům se zkuste vyhnout vhodnou prevencí. Pravidelně cvičte a snažte se o správný sed. Máte-li sedavé zaměstnání, zvažte nákup kvalitní kancelářské židle.

Borelióza

Brnění rukou je jedním se symptomů, které mohou signalizovat nákazu lymskou boreliózou. Ta je doprovázená také slabostí, bolestmi hlavy a kloubů. V tomto případě návštěvu lékaře rozhodně neodkládejte. V případě neléčení hrozí trvalé následky.

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění, kterým trpí čím dál tím mladší generace a převážně ženy. Projevuje se poruchami hybnosti, stability, potížemi se zrakem, výkyvy nálad, depresemi a brněním rukou.

Cukrovka, alkohol, selhání ledvin

Tělo má skvělou samočistící schopnost. Pokud ho však zatěžujete dlouhodobě nezdravým životním stylem, toxiny se v orgánech ukládají, což doprovází mimo jiné třes a brnění rukou. Snížená citlivost a hybnost může být znakem onemocnění cukrovkou. Dlouhodobě zvýšená glykémie poškozuje nervy, kvůli čemuž jsou hůře vyživovány.

Syndrom karpálního tunelu

Syndrom karpálního tunelu se projevuje bolestí palce, ukazováku a prostředníku, necitlivostí a brněním. Zhoršuje se zejména v noci. Postihuje nejvíce zatěžovanou ruku. Vzniká v důsledku utlačování středového nervu (nervus medianus), který přenáší smyslové informace a pohybové stimuly. Tímto onemocněním trpí převážně lidé pracující za počítačem, profesionální řidiči, zubaři, kadeřníci nebo stavební dělníci. Léčba syndromu karpálního tunelu je dlouhodobá a často je nutný i zákrok chirurga.

Pampeliška neboli smetánka lékařská je dokonalou rostlinou při detoxikaci. Zdroj: Masianya / shutterstock.com

Brnění rukou a bylinky

Z hlediska přírodní medicíny může být příčinou brnění rukou zvýšená koncentrace kyseliny močové v krvi či v tkáních. V tomto případě je vhodné užívat byliny, které podporují trávení a působí močopudně. Zároveň by měly mít protizánětlivé a očistné účinky. Mezi tyto bylinky patří pampeliška (smetanka lékařská), kopřiva dvoudomá, bříza bělokorá, ostropestřec a přeslička rolní. Z těchto bylinek si připravte odvar. Čtvrt litrem horké vody zalijte jednu polévkou lžíci byliny a pod pokličkou louhujte 15 minut. Čaj z jednoho druhu léčivky pijte maximálně tři týdny, pak bylinky obměňte. Na klouby, šlachy a tkáně příznivě působí také kostival. Ruce si můžete mazat kostivalovou mastí, gelem nebo olejem.

