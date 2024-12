Chcete znát bylinku, na kterou nedaly naše babičky dopustit? Mnozí ji považují za obtížný plevel a netuší, že se jedná o naprostý zdravotní zázrak. Jmenuje se bršlice kozí noha.

Bršlice kozí noha je houževnatá rostlina, s níž mnozí zápolí na vlastní zahradě a nemohou se ji zbavit. A byla by to věčná škoda, protože má velice příznivé účinky na náš organismus a může vám pomoci při řadě zdravotních problémů. Co všechno umí?

Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria)

Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria)

Jedná se o vytrvalou rostlinu z čeledi miříkovitých, která dorůstá výšky až 1 m. Listy bršlice mají vejčitý tvar a jsou ostře pilovité. Bílé květy bývají v průměru 3 mm velké a objevují se v období od května do října.

Plodem jsou tzv. dvounažky, které mají uvnitř drobná semena podobná kmínu a díky nim se bršlice poměrně rychle rozšiřuje. Vytváří rozsáhlou síť oddenků, které mají poměrně vysokou regenerační schopnost. Hlavním poznávacím znamením této rostliny je kopýtko na spodní straně stonku. Známá je i pod lidovými názvy jako husí packa, kerhák nebo peťour.

close info shutterstock.com zoom_in Bršlici se daří všude kde je vlhko a polostín.

Kde bršlice roste

Bršlici se daří všude kde je vlhko a polostín. Narazíte na ni v listnatých a smíšených lesech, na polích, loukách, na březích řek a potoků, v mnoha parcích a sadech a na také na zahradách. Vzhledem k faktu, že se jedná o nitrofilní rostlinu, vyhovuje ji větší množství dusíku v půdě.

Zdravotní lék už od pradávna

Léčivé účinky bršlice kozí nohy popsala už ve 12. století lékařka a přírodovědkyně svatá Hildegarda z Bingenu. Nedala na bylinu dopustit a sama její účinky používala jako účinnou prevenci proti močovým a ledvinovým kamenům, byla totiž znalá, že má rostlina pro tělo protizánětlivé a detoxikační účinky. Často ji doporučovala i na revmatické bolesti. Už v dávných dobách se sbíraly její listy a oddenky.

Obsah látek

Bršlice je vynikajícím zdrojem na vitamin C, kterého obsahuje dokonce čtyřikrát více než citrón! Stejně tak je v ní i velké množství provitaminu A. V rostlině jsou zastoupené i důležité bílkoviny a neméně zajímavý je i vysoký obsah minerálů a stopových prvků jako železo, vápník, hořčík, titan, mangan, měď a bór. A to není zdaleka všechno! Bylinka nabízí také hořčiny, silice, třísloviny, tanin či organické kyseliny, éterické oleje a kumariny.

Široké uplatnění

Bylinku lze používat jako chutnou přísadu do mnoha pokrmů. Hodí se do salátů, jako čerstvá nať do mnoha polévek, k přípravě zapečených pokrmů, nádivek nebo lze upravit jako klasický špenát. Z bršlice si můžete udělat zábaly, anebo ji využít k výrobě mastí či tinktur. A s čím vším vám může pomoci?

Zbaví vás bolavých kloubů

Když budete pravidelně popíjet čaj z bršlicových lístků, ulevíte bolavým kloubům, protože bylinka pozitivně ovlivňuje vylučování nadbytečné soli. Tato kúra je vhodná pro všechny revmatiky. Od akutních bolestí nejen kloubů, ale i nohou uleví i obklad z rozmělněného listí.

close info shutterstock zoom_in Bylinku lze používat jako chutnou přísadu do mnoha pokrmů.

Čistí ledviny

Bršlice je výborný čistič ledvin, má totiž výborné močopudné účinky. Jakmile je organismus zavodněný a překyselený je bylinka značně nápomocná při léčbě močových kamenů. Jestliže hodně solíte, dopřávejte si bršlici v pravidelných dávkách, umí organismus od soli účinně očistit, a to především ledviny.

Funguje na dnu

Rostlina se velice často využívá při léčbě podagry neboli dny, o čemž vypovídá i její latinský název „podagraria“. Pacientům s touto chorobou jsou doporučované nejen bršlicové obklady, ale i koupele. Stačí si povařit 100 g čerstvých oddenků ve 2 l vody po dobu 15 minut a přilít si odvar do uklidňující lázně.

A další bonusy?

Bršlice napomáhá i správnému proudění lymfy, snižuje překyselení těla a podporuje dobré trávení. Je výbornou prevencí proti nebezpečným emboliím, protože snižuje srážlivost krve. Výborně funguje i při léčbě hemeroidů a vzhledem k vysokému obsahu vitaminu C vynikajícím způsobem posiluje imunitu.

