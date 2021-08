Bršlice kozí noha není plevel, ale skvělá léčivka. Čaj z ní má zázračné účinky

Tato vytrvalá a velmi vitální bylina není tak známá jako například heřmánek nebo řepík, přesto by neměla stát v jejich stínu. Její účinky na organismus jsou doslova blahodárné, roste hojně, a není proto problém ji nalézt a využít všech jejích schopností. S čím nám bršlice kozí noha může pomoct?

Bršlice kozí noha

Název možná mnohým nic neřekne, přesto už se s ní pravděpodobně setkali. Tato plevelná rostlina z čeledi miříkovitých totiž roste prakticky všude – s jejími až metr vysokými lodyhami, které se navíc oddenky velmi rychle šíří, tak válčí nejeden zahrádkář. Kromě zahrad, hlavně těch nepříliš navštěvovaných, kde se může klidně rozrůstat, ji můžeme vidět v okolí cest, v podrostu smíšených či listnatých lesů nebo na lesních pasekách, zkrátka všude tam, kde je dostatečně dusíkatá půda a dostatek vláhy a stínu. Najít ji můžeme na celém našem území.

Tato plevelná rostlina z čeledi miříkovitých totiž roste prakticky všude Zdroj: martiroz / Shutterstock.com

Majitelé zahrad ji pro její houževnatost nemají zrovna v lásce a neobměkčí je ani drobounké bílé kvítky, uspořádané do charakteristického okolíku. Přesto bychom neměli tenhle plevel zatracovat – kromě schopnosti velmi rychle se množit má také léčivé účinky, které nám mohou pomoci při spoustě neduhů a problémů.

Plevel, který léčí

Právě pro její léčivé schopnosti bršlici dříve cíleně pěstovali v klášterech a byla považovaná za vzácnou rostlinu. A vzhledem k jejímu dnešnímu rozšíření můžeme jejích účinků bez problémů využít i my. Co všechno tato hojná bylina dokáže?

Léčivé síly se skrývají především v listech a oddencích. Oddenky využíváme v domácím léčení, zatímco mladé listy se díky vysokému obsahu vitaminu C, železa, silic, tříslovin a hořčin a jemně nakyslé chuti (odtud lidový název kyselá tráva) dobře uplatní i v kuchyni. Poslouží jako zdravá přísada různých salátů či pomazánek, nahradí pažitku, ochutí polévky, a to nejen ty klasické, ale také ty letní, studené, můžete je připravit jako špenát nebo přidat k jiné dušené zelenině, třeba mrkvi.

Mladé listy z bršlice se dají použít třeba při přípravě polévky. Zdroj: Shutterstock.com / Art_Pictures

Co se týče domácí medicíny, ani tady se bršlice nenechá zahanbit. Má detoxikační, protizánětlivé a močopudné účinky, pozitivně ovlivňuje produkci hormonů, takže je vhodná třeba u žen po menopauze, neboť pomáhá zvyšovat hladinu estrogenu, ženy po menopauze také ocení její příznivý účinek na hustotu kostí. Podporuje hormonální rovnováhu, čímž potírá příznaky stárnutí, a také pozitivně ovlivňuje metabolismus. Pro svou schopnost zlepšit odvádění solí z těla se tradičně používala při revmatismu a problémech s klouby, pacienti s dnou zase vždy oceňovali její schopnost rozpouštět kyselinu močovou. Je také vhodnou prevencí proti ledvinovým a močovým kamenům. Vždy se využívala při nebezpečí embolie, neboť při pravidelném užívání snižuje srážlivost krve.

Jak tuto přírodní medicínu nejlépe využít?

Použít ji lze vnitřně i zevně, pro vnitřní užití se hodí nálev připravený z oddenků, kdy dvě lžíce oddenků přelijete čtvrtlitrem vroucí vody a necháte čtvrt hodiny louhovat. Po scezení vypijte, kúra by měla trvat deset dnů, pak je potřeba udělat stejně dlouhou pauzu. Čím víc bršlice, tím lépe v tomto případě neplatí, při nadměrné konzumaci by mohlo dojít k nevolnostem, nebo dokonce podráždění ledvin. Vnitřní konzumace je vhodná zejména jako prevence embolií nebo při dně.

Listy se dají použít zevně jako obklad, a to hlavně při dně a revmatismu, ale velmi dobře poslouží i na zanícené rány, hemoroidy nebo křečové žíly. Na obklady se ale nepoužívají listy syrové, nýbrž spařené nebo krátce povařené. Po vychladnutí na teplotu těla listy přiložte na gáze na bolavá místa, obalte potravinářskou fólií a nechte působit co nejdéle. Takový zábal výborně působí i na mladistvý vzhled, můžete vyzkoušet na rukou, při přidání listů do koupele potom můžete očekávat omlazující vliv na pokožku celého těla a detoxikaci organismu.

