Nelikvidujte bršlici, je to zázračná léčivka. Udělejte s ní toto

Husí packa, kerhák, kerhátek. Tak se lidově říká bšlici kozí noze, jež patří mezi vytrvalé plevele. Pokud ji máte na zahradě, jásejte. Můžete ji využít jak v kuchyni, tak i na různé zdravotní neduhy.

Zdroje: www.denik.cz, farmazdravi.cz, www.bylinkyprovsechny.cz

Bršlici zmiňuje už známá Hildegarda z Bingenu. Popisuje ji jako vzácnou klášterní bylinu, jež podporuje trávení, rozpouští kyselinu močovou, působí antirevmaticky a protizánětlivě. Bylinka se však rychle rozšířila i za ploty klášterních zahrad. Nyní ji můžete potkat především na neudržovaných vlhčích místech, které ji poskytují svobodu pro její neovladatelný růst. Vyhledává také vlhké smíšené, listnaté a lužní lesy či stinné paseky. Najdete ji však i podél cest a potoků, na polích, v příkopech, parcích nebo v křovinách. Je nenáročná a doslova si užívá, že může expandovat.

Co bršlice obsahuje

Oddenek a listy jsou bohaté na vitamín C. Kromě toho se pyšní nadměrným množstvím tříslovin, silic, hořčin, organické kyseliny, taninu, kumatinu, který podporuje tvorbu antikoagulantů, látek snižujících srážlivost krve. Provitamínu A, bílkovin, minerálů a stopových prvků jako je železo, mangan, měď, titan a bór. Má také vysoký obsah chlorofylu, který má vliv na regeneraci organismu a zpomalení procesu stárnutí.

Z listů bršlice připravujeme nálev, z oddenků odvar Zdroj: HETIZIA / Shutterstock.com

Jak poznat bršlici

Bršlice má tmavě zelené listy. Z jednoho nafialovělého stonku vyrůstají tři sady lupení. Když do stonku kousnete, bude vám chutnat po kořenové zelenině. Dalším poznávacím znamením je světlé „kopýtko" na konci lodyhy, které se ukrývá pod zemí.

Bršlice léčivka

Bršlice má diuretické a sedativní vlastnosti. Používat ji můžete na bolesti kloubů způsobené dnou a místně na zmírnění zánětů. Pomáhá rychleji odstraňovat kyselinu močovou z těla, což je prospěšné právě při léčbě dny a revmatismu. Bylinku také můžete použít při poruchách funkce střev, při průjmu nebo zácpě. Pokud držíte redukční dietu, určitě myslete i na bršlici. Urychluje totiž trávení. Její sedativní účinky působí proti bolesti zad, kyčlí a jiných částí těla trpících sedavým životním stylem, kde se může hromadit zánět. Bršlice pomáhá i při léčbě ledvinových kamenů a nemocí močového měchýře. Její diuretické vlastnosti podporující práci jater. Používá se tak při detoxu.

Jak bršlici používat

Z bršlice si můžete vyrobit léčivý čaj nebo ji zařadit do jídelníčku.

Bršlice jako lék

Listy bršlice můžete použít při pocitu těžkých nohou. „Nejprve listy bršlice spaříte horkou vodou nebo krátce převaříte, jakmile mají tělovou teplotu, na gáze je přiložíte na bolestivá místa, zabalíte potravinářskou folií a necháte působit co nejdéle. Takový zábal se dá použít rovněž na otoky, hemeroidy, křeče, ale zejména jsou vhodné při revmatismu,“ říká Lucie Šefrna, zakladatelka Bylinkofestu. Na dnu nebo hemeriody můžete také použít nálev z kořenů bršlice. 100 g čerstvých kořenů spařte 2 l vody a pomalu je vařte cca 15 minut. Vzniklý nálev zřeďte vlažnou vodou, aby vám byla teplota příjemná. Namočte do něj kapesník a přikládejte ho na bolestivá místa. Lze ho také nalít do vany a udělat z něj sedavou koupel.

Pesto z bršlice Zdroj: Madeleine Steinbach / Shutterstock

Bršlice jako zdroj vitamínů

Nejlepší je konzumovat bršlici syrovou. Listy můžete přidat do salátu, zeleného smothie, raw rolek, studených polévek apod. Vynikající je špenát z bršlice, bršlicové pesto, nebo chipsy. Milovníci čerstvých šťáv ocení i bršlicovou zásaditou šťávu. Tu připravíte z 5 hrstí listů a lodyh bršlice, 4 jablek v bio kvalitě, 1 citronu, 1/2 salátové okurky a 1 cm zázvoru. Vše dejte do odšťavňovače a radujte se z přívalu energie.