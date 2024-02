Snídaně je nejdůležitějším jídlem dne. Ale věděli jste, že když si ji dáte později, pomůže vám i zhubnout? Odborník na výživu prozradil jak. Podívejte se, jak můžete zhubnout, když si dáte pozdní snídani.

Snídaně je pro mnoho lidí nejdůležitějším jídlem dne, a proto odborníci doporučují ji za žádnou cenu nevynechávat. Snídaně vám dodá energii, kdy ji nejvíce potřebujete. To znamená ráno, po odpočinku a kvalitním spánku. Snídaně vás donutí se probrat a patřičně, lidově řečeno, zmátořit. Proto je velice důležité ji nevynechávat. Ba naopak se do hodin oběda patřičně zasytit, abyste nastartovali váš den řádně s energií a zároveň s dobrou náladou. Odborník na výživu však prozradil, jak díky snídani dokonce můžete zhubnout.

Rychlá 800 dieta

Pokud chcete rychle a efektivně zhubnout, můžete zkusit například rychlou dietu 800. Je to velice snadné. Úspěch spočívá v tom, že jíte každý den 800-1000 kalorií. Tato dieta může trvat v podstatě jak dlouho chcete. Minimum jsou tři týdny, ale pokud vám nové stravovací návyky budou vyhovovat, existují i tací, kteří s touto dietou pokračovali až 12 týdnů. Z celkových 800 kalorií denně byste měli spotřebovat alespoň 60 gramů proteinu, 15 karbohydrátů neboli sacharidů. Zbytek pak tvoří tuky, cukry a podobně.

Dieta 800 snídaně

Pokud tedy chcete rychle zhubnout, je potřeba vyvážit jídelníček na 800 kalorií denně. Sice to není moc, ale zároveň se s nimi dá naplánovat i vyvážený jídelníček. Co se týče snídaně, je dobré si ji dát později a rovnou ji zkombinovat s obědem, takzvaný bruch. Hlavním objektem zájmu by měla být vajíčka. Ta vás totiž dostatečně zasytí, abyste v průběhu dne neměli hlad. Vajíčka na jakýkoliv způsob jsou na snídani jako dělaná. Obsahují značné množství fluoru, který je skvělý na sklovinu zubů. Ve vajíčkách se také nacházejí vaječné proteiny, které se hojně podílí na tvorbě svalové hmoty. Poté je důležité k nim ideálně přidat i nějaké maso. Můžete zkusit osvědčenou anglickou klasiku, ham and eggs. Slanina s vejci vám dodá patřičnou energii a zároveň je slanina dobrá proti tvorbě špatného cholesterolu.

