Ema Novotná 3. 8. 2024 clock 2 minuty video

Nová francouzská studie ukázala, že časná snídaně může snížit riziko cukrovky. A to ne o málo, nýbrž o celých 59 %. Jak to funguje, jak je to s večeří, a jak je to možné? Podívejte se.

Cukrovka je známá jako skupina metabolických poruch, která je charakterizována vysokou hladinou cukru v krvi, také známou pod názvem hyperglykémie. Jejími příznaky mohou být například zhoršené vidění, neustálá žízeň, změny v dýchání nebo také kožní problémy a špatné hojení ran. Většinou se cukrovka v pokročilých stádiích řeší inzulinem. Nová studie však ukázala, že je možné snížit riziko cukrovky přírodní cestou, kterou je častá snídaně. Jak to funguje? Youtube video, jak snížit riziko onemocnění cukrovkou, najdete na kanále Cone Health: Zdroj: Youtube Brzká snídaně proti cukrovce Nová francouzská studie, které se zúčastnilo více než 100 000 lidí, zjistila, že riziko cukrovky se nemusí snížit pouze změnou jídelníčku, ale také časem, kdy daná jídla konzumujete. Studie ukázala, že lidé, kteří jedí snídani po 9:00, mají zvýšené riziko onemocněním diabetu 2. stupně než lidé, kteří jedí před 8. hodinou ráno. Cukrovka 2. stupně je spojována s rizikovými faktory, jako je nedostatečná tělesná aktivita, kouření a nezdravá strava. close info Proxima Studio / Shutterstock zoom_in Studie prokázala, že cukrovku může také ovlivnit, v jakou hodinu jíte snídani a večeři. Jenže nyní se do rizikových faktorů přidal ještě čas. Načasování jídla totiž hraje opravdu důležitou roli při kontrole glukózy a cirkadiánního rytmu vašeho těla. Během experimentu s početným číslem zúčastněných se tedy ukázalo, že riziko rozvoje cukrovky je daleko vyšší u lidí, kteří snídají později. Se snídaní je to tedy očividně jasné. Lepší dříve než později. Co ale večeře? Večeře a cukrovka Co se týče večeře, situace se má v podstatě stejně. Častá večeře, což jest okolo zhruba 20:00, se spojuje s menším rizikem onemocnění cukrovkou než večeře, kterou si dáte po 10. hodině večer. Studie tedy prokázala, že společně s vyváženou stravou a dostatkem fyzické aktivity se můžete zmenšit riziko cukrovky o necelých 60 %, pokud budete mít první jídlo v 8:00 a poslední okolo 19:00 až 21:00. Související články close Zdraví To je nejjistější způsob, jak bojovat s celulitidou doma video close Zdraví Toto jsou superpotraviny, které by každá žena měla mít doma video Zdroje: www.lekarna.cz, www.drmax.cz

