Proč byste po padesátce měli jíst Buddhovo ovoce? Zhubnete a posílíte srdce

Co trápí mnohé z nás po padesátce? Přebytečná kila, ale také cukrovka či problémy se srdcem. Pokud těmito zdravotními potížemi trpíte i vy, vyzkoušejte Buddhovo ovoce.

Možná jste o tomto druhu ovoce ještě neslyšeli, jeho účinky na lidské zdraví jsou však věhlasné a známé stovky let. Roste v jižní Číně a severním Thajsku a rostlina se tamním jazykem nazývá Luo-chan-kuo. Plod je zelený melounek, který po utržení a uschnutí zhnědne, využívají se jeho sladká semena. Nazývá se Buddhovo ovoce nebo i mnišské ovoce, podle mnichů, kteří před stovkami let toto ovoce objevili a s oblibou pěstovali.

Sladké pro diabetiky

Největší výhodou tohoto ovoce je jeho sladkost. Z extraktu se vyrábí sladidlo, které je až dvě stě krát sladší než cukr, ale nemá žádné kalorie a sacharidy. Navíc po jeho použití nebudete mít žádné vedlejší projevy, jako jsou alergické reakce nebo nadýmání. Sladidlo z Buddhova ovoce je velice oblíbené u diabetiků, protože nezvyšuje hladinu cukru v krvi.

Ze semen se získává zdravé sladidlo. Zdroj: Shutterstock

Bez kil navíc

Máte ve svém věku potíže s přebytečnými kily? Mlsejte ho bez výčitek, nepřiberete ani kilo, stačí nahradit cukr sladidlem z mnišského ovoce. Pokud si však koupíte produkty, které toto sladidlo obsahují, pečlivě si přečtěte složení, je možné, že bude obsahovat i další složky, které vám hubnutí spíše překazí.

Zdravé srdce i zažívání

Sušené plody se využívají k přípravě horkých nápojů, které pomáhají proti bolesti v krku a snižují i tvorbu hlenů, odstraňují vnitřní horkost a nejrůznější potíže trávicího traktu. Ovoce má také protizánětlivé vlastnosti, s přibývajícím věkem toto jistě oceníte, protože mohou předcházet i vzniku rakoviny. Pokud vás trápí vyšší hladina špatného cholesterolu, určitě vyměňte cukr za toto sladidlo, snížíte tak riziko srdečního infarktu.

Do čaje i jogurtu

Sladidlo z Buddhova ovoce lze použít do kávy, horkého i ledového čaje nebo při přípravě domácí limonády. Hodí se do omáček, smoothie, salátových dresinků, nejrůznějších polev. Přidejte si ho bez výčitek i do jogurtu či ovesné kaše.

