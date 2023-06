Zapomenutý čistič tepen za pár korun. Základem jsou tvaroh, česnek a len

Stačí smíchat lněný olej, česnek a tvaroh, abyste dostali základ diety podle Johanny Budwigové. Proč bychom to měli dělat? Podle názoru autorky tohoto způsobu stravování může její recept pomoci dokonce v boji s rakovinou, případně předejít jejímu vzniku. Každopádně ale půjde o zdravou potravinu, která tělu dodá mnoho důležitých látek.

Pro úvodní poměrně sebevědomé tvrzení autorky diety, týkající se dokonce možné léčby rakoviny sice nejsou doklady v podobě podrobných vědeckých studií, logika receptu a znalosti základních principů fungování těla ale napovídají, že tato dieta musí alespoň částečně fungovat. To ale samozřejmě neznamená, že je všemocná a že byste neměli v případě jakýchkoliv pochybností o svém zdravotním stavu co nejrychleji navštívit lékaře. Dieta podle Johanny Budwigové ale může být prospěšná, a to nejen v případě krize, ale také jako preventivní opatření.

Omega-3 mastné kyseliny jsou základ

Na jakém principu dieta funguje? Je to poměrně jednoduché, jako většina zajímavých nápadů. Zmiňované potraviny obsahují velké množství omega-3 mastných kyselin a také bílkovin, tedy látek, které mají mimo jiné bránit růstu rakovinových buněk v těle. Lékaři ale zároveň varují před bezmeznou důvěrou pouze v tento postup, protože nejde o vyváženou stravu, kterou jakkoliv nemocní lidé potřebují. Nicméně je jisté, že rozumnou konzumací těchto potravin bychom jen těžko mohli něco pokazit.

Lněné semínko je základ úspěchu. Přidejte tvaroh a česnek a těšte se na změny Zdroj: Pixabay

Len, tvaroh a česnek

Základem uvedené diety jsou lněná semínka a lněný olej, který je bohatým zdrojem zmiňovaných omega-3 mastných kyselin. Ty jsou podle Johanny Budwigové pro zdraví organismu natolik důležité, že jejich obsah ve zdravém těle bývá mnohem vyšší než u lidí, kteří trpí chronickými chorobami, včetně cukrovky, nebo dokonce rakoviny.

Aby nám ale lněný olej mohl poskytnout vše, co může nabídnout, je potřeba vyvážit jej také patřičným přísunem bílkovin. A od toho je tady tvaroh nebo také jogurt. Česnek, který je součástí receptu, pak působí jako přírodní antibiotikum i jako zdroj síry, jež chrání tělo před toxiny, podporuje nutné oxidační procesy a pomáhá i v mnoha dalších oblastech, jako je podpora tvorby kolagenu. Nejenže nám tedy za konzumaci česneku poděkují naše vnitřní orgány, ale jeho účinky poznáme i na zdravější a jasnější pokožce. Některé zdroje potom oproti autorce původního receptu doporučují přidat ještě další přísady, podporující protizánětlivé působení diety, a to černý pepř a kurkumu.

Základní recept

Jak si toto zdravé jídlo, které je doporučováno konzumovat jednou denně, připravíme? Základní recept obsahuje přibližně 150 gramů tvarohu nebo jiného na bílkoviny bohatého mléčného výrobku, ideálně samozřejmě v biokvalitě. Dále 4 lžíce umletých naklíčených lněných semínek (lze použít i chia semínka), 1 lžíci lněného oleje, 1 čajovou lžičku kurkumy a špetku černého pepře. Porci je možné sníst najednou nebo rozdělit na několik částí v průběhu dne. Zároveň je potřeba celkově upravit jídelníček tak, aby zahrnoval více zeleniny a ovoce, kvalitní živočišné produkty mořské ryby a podobně. Zcela ideální bude konzultace s nutričním terapeutem, který pomůže sestavit ideální jídelníček.

Trpělivost přináší nejen růže, ale i zdraví

Při zahájení diety podle Johanny Budwigové si musíme uvědomit, že jde o přírodní metodu změn v našem těle, nemůžeme tedy očekávat okamžité výsledky. Pokud ale vydržíme, již po prvních měsících změny stravovacích návyků ucítíme zlepšení. V čem konkrétně může tato dieta pomoci? Podle její autorky jde o zlepšení buněčného zdraví, krevního oběhu a stavu srdce. Dále pomáhá tělu bojovat s infekcemi, o nichž možná ani nemáme tušení, že v jeho nitru probíjají, a také vyčistí tepny a cévy v těle. Pro takovou změnu se již vyplatí něco udělat.

