Proč si naše babičky přikládaly bukové listy na čelo

O bylinkách a koření se toho píše hodně, ale co stromy? Víte, že i buky a další listnáče i jehličnany obsahují člověku prospěšné látky? Znáte je? Nač buk použít a proč si jeho listy přikládat na čelo? Naše babičky věděly, co s bukovým listím, kůrou i pupeny, plody nevyjímaje.

Zdroje: magazin.biooo.cz, www.bylinkyprovsechny.cz, Janča - Zentrich: Herbář

Buky nejsou jen tak obyčejné stromy

Stromy dřív hrály v životě lidí mnohem důležitější roli, než je tomu dnes. Lidé byli dříve s přírodou i stromy spjati docela jiným poutem. Stromů se dotýkali, mluvili s nimi, používali je k léčení i odívání či výrobě nástrojů.

Buky byly považovány za posvátné či dokonce ztělesněné bohy. A není divu. Jen se podívejte, jak nádherné jsou to stromy. Procházka bukovým lesem je zážitek, který si budete pamatovat.

Stejně tak, jako se dřív věnovala pozornost bylinám, i stromy mohou léčit a není důvod, proč jejich sílu nevyužít. Z buku se sbírají pupeny, kůra, listy i plody.

Bukové lesy jsou nesmírně krásné. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Bukové pupeny proti ledvinovým kamenům

Pupeny je možné získat jen v předjaří. Používají se k výrobě macerátu k podpoře funkce ledvin i při problémech s klouby. Použití pupenů je rozhodně bezpečné, zatímco s bukvicemi je to maličko komplikovanější.

Chutné bukvice

Plody jsou sice nesmírně chutné i významné obsahem bílkovin, tuků, sacharidů, ale také vitamínů B6 a C či železa i vápníku, ale je nutné tepelně je zpracovat. Důvodem je obsah jedovaté látky zvané fagin. Tento alkaloid se z plodů odpaří už po krátkém vystavení bukvic vysoké teplotě. Je to sice práce navíc, nicméně z plodů, po kterých by vám bylo špatně a bolela vás hlava, tepelnou úpravou získáte vynikající pochutinu nebo také olej!

Bukvice je nezbytně nutné tepelně zpracovat. Zdroj: Profimedia

Listy buku utiší migrénu

Významné jsou také bukové listy a kůra. Jejich používání je velmi prosté a dají se sbírat během celé sezony. Listy jsou nejlepší mladé v dubnu a květnu, ale je možné sbírat je kdykoli během sezóny. Využívají se především pro desinfekční, ale také svíravé a stahující účinky. Žvýkáním se léčí afty a záněty v ústech. Konzumací odvaru lze ulevit při průjmových onemocněních, ale i při problémech s dýcháním a onemocněními plic. Koupele pomohou při hemeroidech.

Mezi nejobyčejnější, ale účinné využití listů a mladé kůry patří také přikládání na čelo při horečnatých stavech a migréně.