Běžné bylinky, které pomáhají na bolesti kloubů. Možná je máte doma a nevíte to

Bolesti kloubů občas potrápí každého z nás. Nepříjemné utrpení se dá zastavit nejen léky, které mívají nechtěné vedlejší účinky, ale i přírodní cestou. Které bylinky vám zaručeně pomohou na bolesti kloubů?

Když se člověk necítí dobře ve svém těle, odrazí se to na jakékoliv činnosti. Naštěstí se dá s problémy jako jsou bolesti kloubů, otoky, ztuhlost zad bojovat i jinými prostředky než medikamenty. Bylinky jsou k dostání v nejrůznějších podobách. Ať už sáhnete po čajích, mastech, obkladech nebo se naložíte do horké koupele s příměsí zázračných rostlin, neuděláte chybu.

Před použitím bylin, upravte jídelníček

Úprava vašeho jídelníčku by měla být prvním důležitým způsobem, jak předejít bolesti. Strava by měla být vyvážená tak, aby váš organismus trvale nepřekyselovala. V praxi to znamená vynechání bílého rafinovaného cukru a výrobků, které ho obsahují. Dále byste měli omezit alkohol, bílou mouku a také si pohlídat přísun soli. Léčebně může pomoci zařadit do jídelníčku dostatečné množství ovoce a zeleniny s nízkým obsahem tuku a s dostatkem vlákniny, tedy konkrétně brokolici, kořenovou zeleninu, kysané zelí, citrusy, banány, třešně a borůvky.

Významným pomocníkem mohou být lněná semínka Zdroj: shutterstock.com

Potraviny, které vám s bolestí kloubů pomohou

Dalších potravin, které bez problémů seženete v každém obchodě, a které vám pomůžou od bolesti, je celá řada. Významným pomocníkem mohou být lněná semínka, která nejenže chrání organismus před nemocemi cév a srdce, ale také působí proti chronickým zánětům. Dokonce mají i pozitivní účinky na kožní problémy. Neignorujte v obchodech ani sezamová a slunečnicová semínka, mák, ryby, broskve, meruňky nebo špenát a kapustu.

Bylinky jsou jistota

Nejuniverzálnější bylinkou na bolest kloubů, která vás v žádném případě nezklame, je tužebník jilmový jinak nazývaný také jako přírodní aspirin. V přírodě je hojný a můžete si jej nasbírat sami. Najdete ho v nížinách ve vlhké jílovité půdě. Pomohou vám i močopudné byliny, které odstraňují z těla všechny škodliviny, konkrétně se jedná o truskavec, celík zlatobýl, břízu nebo jehlici trnitou.

Ulevit vašim kloubům mohou také jitrocel, bez černý, kostival i kaštany. Z jírovce maďala neboli kaštanu koňského lze vyrobit mastičku. K její výrobě potřebujete 15 kaštanů, které si nastrouháte najemno, a zalijete francovkou. Na bolavé klouby postačí aplikovat 2x denně. Z bezu lze vyrobit víno anebo čaj.

Z jírovce maďala neboli kaštanu koňského lze vyrobit mastičku Zdroj: Nataliia Melnychuk / Shutterstock.com

Buďte opatrní

Před použitím jakékoliv byliny si nejprve zjistěte, jestli je určena k vnitřnímu nebo zevnímu použití. Zatímco kopretina vratič je perfektní volbou na obklady a koupele, ne už tak na výrobu čaje. Nesmí se pít, neboť obsahuje jedové látky.

