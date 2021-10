Bylinkové čaje, které čistí ledviny a rozpouštějí ledvinové kameny

Ledvinové kameny patří mezi nepříjemné a dědičné onemocnění. Ročně postihují asi 4 % populace, přičemž muži od 30 do 60 let jsou nejohroženější skupinou. Jak nastartovat správnou funkci ledvin a jaké bylinkové čaje při této chorobě pomáhají?

Ledvinové kameny (nefrolitiáza) patří mezi nejčastější onemocnění ledvin. Mezi čtyři hlavní rizikové faktory vzniku ledvinových kamenů patří dehydratace, nadměrná konzumace živočišných výrobků, rodinná anamnéza a obezita. Kaménky jsou tvořeny solemi či minerály, které jsou běžně v moči rozpustné. Může však dojít k jejich krystalizaci. Útvary pak zamezují normálnímu odtoku moči, brání očisťování močových cest a způsobují velké bolesti.

Prevence vzniku ledvinových kamenů

Jakmile se u členů vaší rodiny tento problém objeví, měli byste zpozornět. Nefrolitiáza totiž patří mezi geneticky podmíněná onemocnění ledvin. Preventivně byste se měli vyhýbat cukru, limonádám a kukuřičnému sirupu. Cukr totiž zabraňuje tělu absorbovat vápník a hořčík, což jsou prvky, které pomáhají snížit riziko vzniku ledvinových kamenů. Mezi každodenní aktivity byste měli zařadit také cvičení. Již 30 minut denně snižuje riziko vzniku tohoto onemocnění o 31 %. Mezi další preventivní opatření patří také změna stravovacích návyků. Nebezpečná je totiž nadměrná konzumace živočišných bílkovin. Těch byste neměli sníst více než 160 g denně (množství o velikosti balíčku karet). Tmavé maso, orgány a mořské plody zvyšují v těle produkci kyseliny močové, jež stojí za vznikem nefrolitiázy. Zvyšte příjem vápníku, luštěnin, ovoce a zeleniny, celozrnných potravin a ořechů.

Cvičte alespoň 30 minut denně. Zdroj: Pereslavtseva Katerina / Shutterstock.com

Pitný režim

Samozřejmostí by měl být dostatečný příjem tekutin. „Je důležité dosáhnout denního výdeje moči nad 2 l, díky pravidelnému a vhodnému pitnému režimu, který je nezbytnou součástí prevence celé řady onemocnění, včetně ledvinových kamenů, ” upozorňuje MUDr. Aleš Petřík, Ph.D., urolog z Urologického oddělení Nemocnice České Budějovice a Urologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. „Pitný režim by měl být pestrý, proto střídejte vodu, neslazené minerálky, bylinné čaje i ovocné šťávy (kromě jablečného a grepového džusu)," radí nutriční terapeutka Mgr. Miroslava Matějková, DiS. z 1. LF UK a VFN Praha.

Příznaky ledvinových kamenů

Pacienti trpící ledvinovými kameny mohou pociťovat různé příznaky. Mezi ty základní patří bolest při močení, přítomnost krve nebo hnisu v moči, zablokování proudu, bolest v podbřišku nebo v boku, která vystřeluje do třísla. Častá je také nevolnost a zvracení.

Čaj na pročištění ledvin

Většina civilizačních onemocnění souvisí se zanesenými orgány. Ledvinové kameny jsou toho jasným důkazem. Připravte si speciální čaj na pročištění ledvin. Budete potřebovat 1 polévkovou lžíci pampeliškového kořene a 1 l destilované vody z lékárny. Kořen pampelišky skvěle pročistí ledviny a nastartuje jejich činnost. Destilovaná voda má schopnost navazovat na sebe škodliviny a odvést je z těla ven. Během pití tohoto odvaru neprovádějte žádnou jinou bylinkovou kůru. Čaj vypijte během deseti minut mezi pátou a sedmou hodinou podvečerní. Podle tradiční čínské medicíny je to doba, kdy se čistí ledviny a močový měchýř. Kůru si naplánujte na tři dny, poté si dejte jeden den přestávku a kůru zopakujte. Do 1 litru vařící destilované vody nasypejte 1 polévkovou lžíci pampeliškového kořene. 5 minut povařte a tekutinu doplňte ledem na původní litrový objem. Sceďte a vypijte do 10 minut. Ledviny dostanou okamžitý impuls k pročištění. (J.Janča, J.A.Zentrich: Herbář léčivých rostlin)

V případě, že se léčíte na některá závažná onemocnění, užívání bylinek vždy raději konzultujte se svým lékařem.

Bylinkové smoothie na rozpuštění ledvinových kamenů

Připravte si 2 salátové okurky, hrst listů máty, 1 litr vody a domácí med. Okurky obsahují vitamíny B1, B5 a B7 (biotin), jež snižují škodlivé účinky stresu. Také jsou bohaté na vlákninu a vodu. Máta má silný protizánětlivý účinek a podporuje trávení. Med mírní bolesti a přináší úlevu od zánětů. Voda pomáhá uvolnit ledvinové kameny a podporuje močení. Všechny přísady dejte do mixéru a rozmixujte je do podoby smoothie. Pijte 30 minut před snídaní.

Bylinky na podporu ledvin a močového měchýře

Z těchto bylin si můžete vytvořit směs, ze které je snadné vyrobit si pročisťující ledvinový čaj. Konzumovat je však můžete i samostatně.

Medvědice lékařská

Tato bylinka působí protizánětlivě. Zamezuje zadržování vody v těle, pomáhá snížit kyselost moči a zabraňuje tak vzniku kamenů. Dokáže také vzniklé kaménky rozpouštět. Užívá se především list medvědice ve formě odvaru nebo tinktury.

Vřes obecný u nás roste i ve volné přírodě. Zdroj: Ihor Hvozdetskyi / Shutterstock.com

Vřes obecný

Vřes je silně protizánětlivý. Používá se jako účinný dezinfekční prostředek močových cest s močopudným účinkem. Při dlouhodobém užívání dobře rozpouští usazené kameny. Podle bylinkářky Radky Svatošové se účinky této byliny násobí v bylinných směsích. „Doporučuji spojení vřesu s měsíčkem a pcháčem. Na ledviny (a samozřejmě i na celé močové ústrojí) bude dobře působit například směs z hluchavky, heřmánku, břízy, vřesu a celíku zlatobýlu. Má pročišťující účinky.

Pročišťující ledvinový čaj

Nechte si v bylinkářství smíchat výše zmíněné byliny ve stejném poměru. Na lačno, tedy cca půl hodiny před snídaní a před obědem, vypijte 1,5 dcl odvaru. Ten si připravíte ze dvou polévkových lžic sypané bylinné směsi, kterou zalijete 1/2 l vařící vody a necháte asi 15 minut pod pokličkou vylouhovat. Přeceďte. Zbytek čaje vypijte během odpoledne po doušcích.

Čaj pro podporu normální funkce ledvin

Budete potřebovat 30 g sušených šípků, 10 g semen koriandru, 15 g semen anýzu, 10 g sušené natě šalvěje, 25 g sušených listů jahodníku, 10 g sušených kuliček jalovce a 25 g sušených březových listů. Vše smíchejte dohromady. 20 g směsi přelijte 3/4 litrem vroucí vody. Nechte louhovat 12 hodin. Ráno nechte nálev projít 4 minuty varem. Hrnec odstavte a po 20 minutách sceďte. Vychlazený čaj pijte v průběhu dne po velmi malých dávkách.

